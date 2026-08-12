Tensión entre socios en Castrillón: Vox avisa al PP de que no habrá "silencio cómplice" ante la parálisis de sus proyectos

Vox Castrillón ha estallado contra la gestión del gobierno municipal del Partido Popular (PP) en el concejo, al que acusa de falta de planificación y de retrasar las inversiones acordadas entre los socios.

A pesar de considerar a los populares como sus socios preferentes, la formación liderada por Rafael González rechaza la sumisión ante sus decisiones y exige responsabilidades inmediatas por la mala ejecución de obras en la localidad de Salinas.

El portavoz municipal ha calificado de "ofensivo" que el equipo de gobierno reduzca la aportación de su grupo a la simple implantación de un cheque bebé. González denuncia la falta de agilidad para tramitar las propuestas de Vox sobre ordenanzas municipales, destinadas a aplicar una "rebaja de la carga fiscal" a vecinos, comercios y pymes, así como a mejorar la regulación de los espacios públicos.

A esto se suma que la mayoría de las obras pactadas para los presupuestos siguen paralizadas en pleno verano, como las gradas del polideportivo de Salinas, el asfaltado de la calle Ramón y Cajal, la creación de una pista polideportiva o la ordenación de las zonas verdes de Pablo Laloux.

El desencuentro entre ambas formaciones ha alcanzado su punto más crítico a cuenta de la reurbanización de la calle Campoamor, en Salinas. Desde la agrupación verde sostienen que esta obra "difícilmente puede tener el respaldo de Vox" por culpa de un "deficiente proyecto técnico" que mantiene barreras arquitectónicas y que ha ocasionado un duro perjuicio económico a la hostelería local al ejecutarse en plena temporada estival.

Por todo ello, Vox ha exigido redactar de inmediato una modificación del proyecto que corrija las irregularidades detectadas en Campoamor y abrir una investigación para depurar las responsabilidades de los técnicos y responsables implicados. A este malestar suman la desidia histórica sufrida por Salinas, ejemplificada en la instalación inconclusa de una marquesina de autobús en la intersección de las calles Luis Treillard y Príncipe de Asturias, parada desde hace semanas por falta de previsión en el acopio de materiales.

Noticias relacionadas

González concluye advirtiendo que la afinidad entre ambos grupos no servirá para tapar las deficiencias del ejecutivo local ni para asumir la "torticera imputación de culpabilidad" que se les pretende atribuir. "Nuestro aliado preferente es, también, el grupo municipal del PP, como no puede ser de otra manera, pero ello no implica el acatamiento a ciegas de todas sus políticas", remarcó el portavoz.