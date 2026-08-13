Castrillón achaca al Principado el bloqueo para habilitar nuevas parcelas para aparcar en el playón de Bayas

Una urgencia en el Playón de Bayas podría convertirse en una trampa para los servicios de emergencias en pleno verano. Así lo advierten desde la Asociación de Vecinos de Bayas, que piden al Ayuntamiento que agilice las gestiones necesarias para ampliar la zona de estacionamiento del arenal castrillonense. Afirman que hay dos fincas que sus particulares ceden gratuitamente al Consistorio para aliviar esta situación y que, por ahora, la administración no ha habilitado. Por su parte, el gobierno local defiende que la tramitación está bloqueada a la espera de recibir un informe favorable del Principado para el uso de estos terrenos.

La habilitación del playón para el acceso con perros durante todo el año, ha hecho un efecto llamada, multiplicando la afluencia a este arenal, tanto de bañistas de la comarca como de otros puntos del Principado y de fuera de la región. Esta situación desborda el aparcamiento municipal. Y para tratar de dar una solución durante el verano, señalan desde la asociación vecinal, dos particulares formalizaron un contrato para ceder sus parcelas privadas durante los meses de julio, agosto y septiembre al uso municipal.

Sin embargo, la asociación vecinal señala que el Consistorio no ha ejecutado aún los trabajos de adecuación ni la señalización básica, para su puesta en servicio. Esto deriva, claman, en que numerosos usuarios de la playa dejan tirados los coches por las cunetas cuando el aparcamiento se llena, impiden el paso de vehículos pesados o servicios de emergencia. "Puede que ante una urgencia una ambulancia no pueda bajar a tiempo", advierte el presidente del colectivo vecinal, Ceferino Meana.

Desde la entidad vecinal insisten en que la solución no exige grandes inversiones ni obras complejas, sino un trabajo técnico "mínimo". Por ello, piden "que habiliten los terrenos, que pongan la señal de aparcamiento y cinta de balizar para orientar a los conductores", comenta Meana, que ha solicitado al Ayuntamiento de Castrillón que intervenga de forma preventiva mediante estas medidas básicas antes de que la falta de planificación provoque males mayores.

El Consistorio lamenta retrasos burocráticos falta de competencias

Ante las críticas de la asociación de vecinos, el Ayuntamiento de Castrillón ha señalado que la parálisis en los terrenos se debe a un bloqueo administrativo ajeno al Consistorio. Desde el equipo de gobierno muestran su agradecimiento hacia los propietarios que ceden de forma gratuita sus parcelas y explican que, aunque alcanzaron un acuerdo con ellos para que la concejalía de Obras y Servicios ejecutase las mejoras, las actuaciones no han podido comenzar porque "el informe de la CUOTA (la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) no ha llegado". Para atajar este problema de forma permanente, la administración local llevó al último pleno una partida de 50.000 euros destinada al alquiler de parcelas y al estudio de alternativas públicas que eviten depender de evaluaciones "de terceros que no llegan a tiempo y que impiden prestar un servicio adecuadamente".

Respecto al colapso del tráfico, el gobierno municipal defiende su gestión recordando que el de Bayas es el único arenal del concejo que cuenta con una patrulla de la Policía Local destinada a regular la circulación. No obstante, sobre los vehículos mal estacionados, aclaran que estas patrullas no cuentan con capacidad para sancionar en el camino de acceso, al tratarse de una carretera interurbana que no es de titularidad municipal.

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En relación con otras demandas de accesibilidad en el entorno, como el vertido de arena en los accesos de Munielles y Bahínas, el Ayuntamiento precisa que se trata de una medida prohibida por el propio organismo autonómico desde el año pasado. Por último, la administración local rechaza cualquier falta de implicación con la parroquia y argumenta su compromiso con el desarrollo de una memoria técnica a cargo de Aqualia para renovar por completo la tubería general de agua desde el depósito de Los Carballos.