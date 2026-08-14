Las horas extra de Azsa se disparan un 118% en los primeros seis meses del año

Las horas extraordinarias retribuidas económicamente en la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) se han “más que duplicado” durante el primer semestre de este año, alertó el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), que basa su denuncia en los datos facilitados por la dirección de la planta de San Juan de Nieva, en Castrillón, a la representación sindical. Según estos datos, apunta la central, el cómputo de horas de este mes de enero fueron de 902, en cambio, las horas acumuladas en junio “llegaron a 1.967”.

La evolución ha sido irregular, explicó el sindicato en un comunicado de prensa: en febrero se registraron 1.466 horas extraordinarias; en marzo, 1.205; en abril, 1.180, y en mayo, 1.425. El salto más acusado se produjo en junio, cuando se alcanzaron las 1.967 horas que hicieron saltar las alarmas.

Para CC OO Industria Asturias, estas cifras son un indicador del nivel de sobrecarga que soporta la plantilla de la factoría de San Juan de Nieva. El sindicato advierte, además, de que los datos únicamente incluyen las horas abonadas económicamente y no las compensadas mediante descansos, por lo que considera que el volumen real de trabajo extraordinario puede ser superior.

La organización sindical relaciona esta situación con el recorte de plantilla derivado del ERE de 2021 y sostiene que la reducción de efectivos ha obligado a mantener la producción mediante una mayor polivalencia de los trabajadores. “Un 118% más de horas extra en solo seis meses no es sobrecarga puntual, es agotamiento estructural”, sostiene Nacho Requena, secretario general de la federación.

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El sindicato reclama el cese del ERE en las áreas productivas, la puesta en marcha de cursos de operador y la consolidación de los contratos de refuerzo al finalizar el verano. CC OO considera que estas incorporaciones deben responder a una necesidad estructural de personal y no limitarse a cubrir las necesidades de los meses estivales.