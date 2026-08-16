Baches en la calzada, parques infantiles desatendidos y calles a oscuras: Raíces reclama más atención al Ayuntamiento
La asociación de vecinos advierte de caídas, deficiencias en los pasos de peatones y el peligro del mobiliario averiado que no se repone
El deterioro de los parques infantiles, las deficiencias en el alumbrado público y el mal estado del firme solo genera dolores de cabeza entre los vecinos de Raíces. Las infraestructuras del tercer núcleo urbano de Castrillón en cuanto a población acumulan quejas por la falta de mantenimiento municipal. Desde la asociación de vecinos, presidida por Ana Carmen Fernández, critican la inacción del Consistorio ante problemas recurrentes como los socavones en la calle Juan de Austria o la retirada del mobiliario en los parques infantiles de Jacinto Benavente que no ha vuelto a reponerse. Según indica la entidad vecinal, estos hechos han provocado caídas y accidentes de diversa gravedad.
Un ejemplo de ello se sitúa en la travesía principal, donde la falta de visibilidad en los pasos de peatones provocó un atropello mortal en el pasado. Tras la tragedia, el Consistorio instaló un semáforo con luz de advertencia que permanece "medio oculto" entre la maleza. "Aquel de allí (por el primero en ubicarse al principio de Juan de Austria en dirección Salinas) precisamente se puso después de haberlo pedido por activa y por pasiva", señala la presidenta.
Sin embargo, este abandono se extiende también a las zonas verdes y de ocio, concretamente a las destinadas al disfrute infantil. Las ramas de los árboles tapan las farolas y las áreas de juego acumulan estructuras dañadas, clavos al descubierto y moho. "En el parque infantil los aparatos que se van rompiendo directamente los quitan y no vuelven a poner nada", advierte Fernández. A esto se suma la incomodidad de la infraestructura urbana para la gente mayor del barrio. En ese sentido, la presidenta de la asociación de Raíces señala que los asientos del parque son inservibles para los mayores: "Son unos mazacotes de cemento que trajeron de Salinas hace 30 años. Te quieres sentar y aquello no tiene respaldo, son sumamente bajos e incómodos".
En la calzada, el peligro lo marcan los socavones, como el registrado junto a una pescadería en una de las vías paralelas de Juan de Austria. Allí, un enorme bache recibe a los conductores, los cuales deben circular "con cuidado" para evitar golpes bruscos en los bajos de sus vehículos que puedan dañar sus elementos. La directiva lamenta que el problema esté atrapado en un conflicto de competencias entre el Consistorio y los vecinos por los colectores de los garajes. "Eso es una guerra continua entre Ayuntamiento y comunidad", explica la presidenta sobre un bache cada vez mayor por el paso de los vehículos.
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