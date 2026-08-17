El gobierno del PP prevé obras de mejora ante las quejas vecinales en Raíces

Las denuncias de la asociación de vecinos de Raíces reclamando más atención por parte del Ayuntamiento de Castrillón fueron ayer replicadas por el gobierno municipal del PP, quien destacó la mejora en limpieza y aseguró que se abordará un proyecto de reurbanización en la calle Juan de Austria así como mejorar el parque donde se encuentran los columpios y juegos infantiles.

La teniente de alcalde, Nuria González-Nuevo, señaló ayer que en Raíces "se han mejorado servicios básicos como la limpieza y la recogida de basuras con la renovación de contenedores y de papeleras". Y señaló que, además, entre otras actuaciones de mantenimiento, también se ha asfaltado un tramo a la entrada de la localidad, en la calle Juan de Austria en dirección hacia Avilés, donde por los baches se producían ruidos que provocaba quejas por parte de los vecinos de los edificios colindantes.

González-Nuevo añadió que "está prevista la realización de un importante proyecto de reurbanización que además contemple mejora de los servicios que transcurren por Juan de Austria". Será la antesala, según la teniente de alcalde, "para, en un futuro, crear un boulevard en esa calle".

Respondió también a las quejas por el peligro del mobiliario urbano y señaló que está prevista una "mejora" de los columpios y de los juegos de los parques, que ya figura en los presupuestos de este año y cuyo proyecto está ya muy avanzado.

En cuanto a las quejas por la escasa iluminación, González-Nuevo explicó que "los árboles de la carretera tapan la luz de las farolas e impiden que iluminen todo lo que sería deseable". Señaló que este problema no es nuevo, y que el gobierno del PP ya los podó dos años y que se volverá a hacer este año para mejorar esa situación.

En cuanto al bache en una de las vías paralelas a Juan de Austria desde Avilés, justo frente a una pescadería, González-Nuevo señaló que, efectivamente "no es un problema del Ayuntamiento, sino de las filtraciones de una comunidad de vecinos de un edificio colindante" cuya solución se está tramitando. Y aseguró que subsidiariamente el Ayuntamiento se hará cargo de esa reparación.

La teniente de alcalde aprovechó una vez más para indicar que este "problema", como otros, "también es antiguo que hemos heredado de otras corporaciones", en clara referencia a las anteriores encabezadas por Izquierda Unida (IU).