El Orfeón de Castrillón reclama al Ayuntamiento que pague una subvención por la que lleva más de dos meses esperando
La asociación asegura que la falta de financiación dificulta la organización de las Jornadas Musicales, una actividad cultural que mantiene desde hace más de cuatro décadas
S. F.
La asociación cultural de Castrillón «Amigos del Orfeón» reclama al Ayuntamiento el abono de la subvención municipal comprometida públicamente en junio y es que el Orfeón había advertido este mes de junio de las dificultades que estaba encontrando para organizar las tradicionales Jornadas Musicales de Castrillón debido a la falta de financiación. Ante aquella denuncia, el Ayuntamiento reaccionó anunciando públicamente que procedería al pago de la subvención. Sin embargo, según señalan, la asociación sigue "esperando".
La entidad cultural subraya que la situación afecta directamente a la planificación de unas jornadas que llevan más de 40 años formando parte de la actividad cultural del concejo. La organización requiere contratar agrupaciones, gestionar desplazamientos, preparar los espacios, realizar la publicidad y afrontar otros gastos que, según explica el Orfeón, una asociación como la suya no puede asumir indefinidamente sin conocer cuándo dispondrá de los fondos comprometidos.
"No estamos diciendo que no queramos realizar las Jornadas Musicales. Todo lo contrario: queremos poder realizarlas", señala la asociación, que reclama al Ayuntamiento que haga efectivo cuanto antes el compromiso anunciado. El Orfeón insiste además en que no está solicitando una ayuda nueva o extraordinaria, sino una subvención vinculada a su actividad cultural que, además, consideran necesaria para desarrollar el proyecto para el que fue concedida.
El colectivo advierte de que el problema no se solucionaría simplemente con que el dinero llegue finalmente en septiembre, octubre o a final de año. "Para una asociación cultural, los plazos importan", sostienen. La financiación, argumentan, debe llegar cuando es posible planificar y desarrollar las actividades y no después de meses de incertidumbre.
"Estamos cansados de esperar, de reclamar y de tener que preocuparnos cada año por cuándo llegará una financiación que resulta imprescindible para mantener nuestra actividad", afirma la entidad. "Más de 40 años de trabajo cultural merecen estabilidad, planificación y apoyo institucional", concluye la asociación, que resume su reclamación en una frase: "Las asociaciones culturales no pueden vivir de promesas. Necesitan recursos para poder hacer cultura".
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