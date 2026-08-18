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Castrillón pone orden en sus caminos para desbloquear licencias urbanísticas y aclarar su titularidad

El Ayuntamiento completa el inventario municipal con una inversión de 17.847 euros y un plazo de un año para determinar qué viales son públicos

Uno de los caminos rurales de Castrillón donde se están acometiendo las obras.

Uno de los caminos rurales de Castrillón donde se están acometiendo las obras. / Ayuntamiento de Castrillón

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C. Jiménez

Piedras Blancas

Castrillón quiere poner fin a una incertidumbre que lleva años condicionando la gestión urbanística del municipio: saber con claridad qué caminos son públicos y cuáles tienen titularidad privada. El Ayuntamiento ha puesto en marcha la actualización integral del Inventario Municipal de Caminos, un trabajo técnico que pretende dar seguridad jurídica a los vecinos y, al mismo tiempo, agilizar la tramitación de licencias urbanísticas.

La falta de información precisa sobre la titularidad de algunos viales ha generado durante años dudas y retrasos en determinados procedimientos administrativos. Con el nuevo inventario, el Consistorio busca disponer de una relación completa y actualizada de la red de caminos públicos del concejo y facilitar así tanto la gestión de los bienes municipales como la resolución de expedientes urbanísticos.

El Ayuntamiento ha adjudicado los trabajos a Geonalón Sociedad Cooperativa Asturiana por 17.847,50 euros, IVA incluido. El contrato tendrá una duración de 365 días a partir del 1 de noviembre de 2026. El objetivo es que, al término de ese periodo, Castrillón disponga de un catálogo actualizado y valorado de sus caminos públicos.

Un inventario para todo el concejo

El proyecto pretende cubrir todo el término municipal, aunque los trabajos se repartirán entre el Ayuntamiento y el Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón. La intervención del grupo de desarrollo se limita a una parte concreta del entorno rural: las parroquias de Pillarno, Bayas, Santiago del Monte y Quiloño incluidas en su ámbito de actuación.

El resto del municipio quedará bajo la coordinación directa del Ayuntamiento, que asumirá la elaboración del inventario con medios propios y externos. En esta parte se incluyen tanto áreas urbanas y costeras como núcleos rurales que no están dentro del ámbito del grupo de desarrollo.

Así, el inventario municipal abarcará también Naveces, Santa María del Mar, Laspra y Salinas, además de las entidades que no están adscritas a una parroquia y que se encuentran en las zonas limítrofes con Avilés e Illas.

La actuación permitirá, en definitiva, reunir en un único documento la información sobre la red viaria pública del concejo. Para el Ayuntamiento, contar con esta fotografía actualizada del territorio supone dar respuesta a una demanda vecinal de años y, sobre todo, disponer de una base jurídica más clara para resolver expedientes y gestionar el patrimonio municipal.

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El propósito final es práctico: reducir las dudas sobre la titularidad de los caminos y evitar que esa falta de claridad siga ralentizando las licencias urbanísticas.

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