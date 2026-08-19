Identificados los autores de las pintadas vandálicas en Salinas y Raíces Viejo

La Policía Local de Castrillón ha identificado a los autores de las pintadas realizadas en los últimos días en varios elementos del patrimonio municipal, entre ellos la caseta de información turística de Salinas, el muro anexo a esta y la panera de La Merced, en Raíces Viejo.

Los agentes han llegado hasta los presuntos responsables de las pintadas tras las labores de investigación e inspección llevadas a cabo en los lugares afectados. El Consistorio ha anunciado que abrirá los correspondientes expedientes sancionadores y que reclamará a los responsables el coste de los trabajos necesarios para eliminar las pintadas.

El episodio ha afectado a dos enclaves de especial interés para el concejo. En Salinas, las pintadas ya han sido eliminadas tanto del punto de información turística como del muro colindante, que han recuperado su aspecto original. En Raíces Viejo, en cambio, será necesario esperar unos días para actuar sobre la panera situada junto al Centro de Interpretación del Monasterio de La Merced. Al tratarse de una estructura histórica construida con madera y materiales tradicionales, los trabajos deberán realizarse con un tratamiento específico para retirar la pintura sin causar daños en el elemento etnográfico.

El Ayuntamiento ha condenado los actos y ha destacado que este tipo de comportamientos "dañan la imagen del municipio" y suponen un "ataque al patrimonio histórico y cultural de Castrillón".

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La actuación contra las pintadas se integra, según el propio Ayuntamiento, en su estrategia de mejora de la limpieza viaria. El municipio recibió recientemente la "Escoba de Plata", un reconocimiento de ámbito nacional relacionado con la gestión y limpieza de los espacios públicos. Para la eliminación de los grafitis, el municipio dispone además de un vehículo especializado en este tipo de intervenciones.