La OSPA llega a Piedras Blancas con un programa dedicado a Mendelssohn y Beethoven bajo la dirección de Miguel Sepúlveda

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofrecerá un concierto este viernes 21 de agosto, a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia de Piedras Blancas.

La actuación estará dirigida por Miguel Sepúlveda, una de las jóvenes batutas con mayor proyección internacional de su generación, y contará con Luis María Suárez como concertino.

El programa reunirá dos obras fundamentales del repertorio sinfónico alemán. La primera parte estará dedicada a la Obertura de Las Hébridas, Op. 26, de Felix Mendelssohn, una de las páginas más evocadoras del Romanticismo. Inspirada en la isla escocesa de Staffa y en la célebre Cueva de Fingal, la obra transporta al oyente a los paisajes marinos del Atlántico norte mediante una escritura orquestal de gran riqueza expresiva y capacidad descriptiva.

A continuación, la OSPA interpretará la Sinfonía n.º 2 en re mayor, Op. 36, de Ludwig van Beethoven, compuesta entre 1801 y 1802. Considerada una de las obras más luminosas de su catálogo sinfónico, combina la elegancia heredada del clasicismo con la energía innovadora que marcaría la evolución posterior del compositor. Su brillante orquestación, el lirismo de los movimientos centrales y el vigor de su desenlace la convierten en una de las partituras más apreciadas del repertorio.

El concierto ofrece así un recorrido musical que une el paisaje sonoro y la sensibilidad romántica de Mendelssohn con la fuerza creativa de Beethoven, mostrando dos formas complementarias de entender los comienzos del Romanticismo europeo.

Nacido en Lisboa en 1998, Miguel Sepúlveda ha sido distinguido con el Gran Premio del Concurso Internacional de Dirección de Rotterdam 2025 y desarrolla actualmente una intensa actividad artística junto a algunas de las principales orquestas europeas.

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La duración aproximada del programa será de 42 minutos, sin pausa.