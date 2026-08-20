Una conductora de 41 años sale ilesa tras volcar con su turismo en Castrillón

Una mujer de 41 años ha resultado ilesa este jueves tras sufrir una salida de vía y volcar con su turismo en Castrillón, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a través de su cuenta en la red X. El aviso ha sido recibido en el 112 a las 7.48 horas.

La conductora no ha quedado atrapada y ha rechazado ser trasladada a un centro sanitario, según ha indicado el SAMU, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) desde el Hospital San Agustín.

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Hasta el lugar han acudido efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Avilés, que han realizado tareas de seguridad.