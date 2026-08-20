Una conductora de 41 años sale ilesa tras volcar con su turismo en Castrillón
La mujer rechazó ser trasladada a un centro sanitario
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P.M.
Piedras Blancas
Una mujer de 41 años ha resultado ilesa este jueves tras sufrir una salida de vía y volcar con su turismo en Castrillón, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a través de su cuenta en la red X. El aviso ha sido recibido en el 112 a las 7.48 horas.
La conductora no ha quedado atrapada y ha rechazado ser trasladada a un centro sanitario, según ha indicado el SAMU, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) desde el Hospital San Agustín.
Hasta el lugar han acudido efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Avilés, que han realizado tareas de seguridad.
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