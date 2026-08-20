El PP de Castrillón niega que Salinas y Raíces estén "abandonadas" y defiende una batería de actuaciones frente a las críticas de Vox

El gobierno municipal de Castrillón salió este jueves al paso de las críticas de Vox por el supuesto "menosprecio" a Salinas y rechazó que exista un trato desigual respecto a Piedras Blancas. El Ejecutivo del PP aclaró, en primer lugar, que la licitación de la dirección facultativa de la mejora del polideportivo es precisamente el paso necesario para actualizar los precios de un proyecto redactado hace tiempo y poder sacar posteriormente las obras a concurso. El objetivo, asegura el gobierno local, es licitar la actuación durante este mismo ejercicio. "Este gobierno es de todos los castrillonenses y atiende a todas las localidades y zonas rurales y urbanas del concejo por igual", defendió el Ejecutivo, que vincula los ritmos de cada actuación a las necesidades, las posibilidades económicas y el proceso administrativo.

El PP acompañó su respuesta con una amplia relación de actuaciones ejecutadas o previstas en Salinas. Entre ellas cita la reforma de Campoamor para evitar caídas, la mejora de la instalación eléctrica de la calle Galán, el cambio del lucernario del colegio y una nueva parada de autobús con marquesina, acera y paso peatonal en Príncipe de Asturias. También están en cartera la sala multiusos en los bajos de las viviendas del Agüil, el asfaltado de Ramón y Cajal y de la travesía del Campón, mejoras de alumbrado, la renovación de parques, la reforma de la pista deportiva del parque de La Deva y un concurso de ideas para reurbanizar el entorno de la iglesia. El Ejecutivo recuerda asimismo la instalación de pasos de peatones inteligentes, la reordenación del aparcamiento de Pablo Laloux, la renovación con medios municipales del salón de actos del antiguo instituto y las gestiones con Educación para disponer de un patio cubierto en el IES y poner en marcha una escuela infantil de 0 a 3 años.

El Ejecutivo castrillonense también rechaza las críticas sobre Raíces. Destaca la renovación de papeleras y contenedores, el asfaltado de un tramo de Juan de Austria que acumulaba baches y generaba molestias por ruido, la instalación de pasos de cebra inteligentes y la próxima mejora de los columpios. A medio plazo, el Ayuntamiento contempla además la creación de un bulevar en Juan de Austria. Sobre las deficiencias de iluminación denunciadas por Vox, el PP atribuye parte del problema a los árboles de la carretera, que tapan la luz de las farolas, y recuerda que fueron terciados hace dos años y que la operación se repetirá este año. También anuncia que actuará de forma subsidiaria sobre el bache de una vía paralela a Juan de Austria, aunque sostiene que su origen está en filtraciones de una comunidad de propietarios y que se trata de "un problema antiguo" heredado de anteriores corporaciones.

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Pese al cruce de reproches, el PP deja abierta la puerta a mantener su entendimiento político con Vox y aprovecha para emplazar a la formación de Rafael González a continuar negociando los principales asuntos económicos del Ayuntamiento. "Queremos seguir contando con Vox como socio preferente", señala el gobierno municipal, que pone sobre la mesa dos acuerdos de especial relevancia para los próximos meses: la aprobación de las ordenanzas fiscales, con el objetivo de "bajar la presión impositiva", y los presupuestos municipales de 2027.