Otro vuelco en la carretera de La Plata vuelve a encender las alarmas por la seguridad de la AS-320
Los vecinos reclaman al Principado una intervención urgente en la vía y la ejecución de la senda peatonal ante una frecuencia de siniestros que consideran "inaceptable"
Un nuevo accidente registrado este jueves ha vuelto a situar en el foco en la carretera AS-320 a su paso por La Plata, en Castrillón. Un turismo perdió el control a la altura de Los Gitanos y terminó volcado fuera de la calzada, junto a la cuneta y entre la vegetación. El suceso ha reactivado las protestas vecinales por el estado de una carretera que acumula incidentes.
Montse Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Plata y Ferralgo, reclamó una respuesta inmediata del Principado de Asturias. "No podemos normalizar que haya accidentes prácticamente todas las semanas", señaló. La petición cuenta también con el respaldo de colectivos de otros núcleos próximos, entre ellos la AVV Valle de Quiloño.
Las asociaciones exigen una actuación integral de mejora de la AS-320 y la construcción de la senda peatonal de La Plata, cuyo proyecto, según Rodríguez, ya ha sido actualizado por el Ayuntamiento. "El proyecto está preparado; ahora queremos saber qué pasos va a dar el Principado", resumió la representante vecinal.
El vuelco de este jueves vuelve a reforzar una reivindicación que los residentes consideran urgente. Rodríguez sostiene que la carretera presenta un mal estado general y una siniestralidad recurrente. "Las imágenes hablan por sí solas: los vuelcos y las salidas de vía se repiten demasiado", lamentó, antes de insistir en que los vecinos esperan una actuación que mejore tanto la circulación como la seguridad de quienes transitan a pie por la zona.
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