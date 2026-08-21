Uno de los artistas con mayor proyección de Asturias salta al panorama nacional: este es su nuevo reto

El artista castrillonense Aarón Martínez ya salta las fronteras asturianas. El asturiano expondrá mañana en Santander su colección Anagénnisi, que podrá visitarse durante la celebración de Cómic’s Street en el Palacio de los Deportes. “Me parece una oportunidad muy buena de llegar a un público diferente”, explica el dibujante, ilusionado con el nuevo reto que tiene por delante.

La colección, que pudo contemplarse por primera vez en Avilés el pasado mes de abril, contará con un espacio expositivo propio dentro del festival y podrá visitarse durante toda la jornada. Esta participación supone un nuevo paso en la trayectoria artística de Martínez y marca especialmente el inicio de su recorrido expositivo fuera de Asturias. La presencia de Anagénnisi en Santander permitirá, además, mostrar el proyecto en un contexto diferente al habitual. La obra de Martínez, marcada por una concepción artística de raíz clásica, compartirá espacio con un festival dedicado al cómic, la cultura y el entretenimiento, que reunirá diferentes propuestas y actividades.

Anagénnisi viaja a Santander

“Me parece una oportunidad muy buena para llegar a un público diferente”, explica Martínez. “No es el entorno en el que normalmente desarrollo mi trabajo, porque mi obra parte de una tradición artística bastante más clásica, pero precisamente por eso me resulta interesante. Hay muchos artistas y propuestas diferentes y me gusta la posibilidad de acercar mi obra a personas nuevas”, detalla el castrillonense, que tiene prevista una charla en la que hablará sobre su trayectoria, su proceso creativo y su experiencia artística. También realizará la firma de ediciones limitadas de láminas de sus obras.

“Una de las cosas que más disfruto ahora mismo es poder enseñar mi trabajo directamente a la gente. Después de todo el proceso que hay detrás de una obra, verla salir del estudio y encontrarse con otras personas hace que cobre un significado diferente”, señala. La participación en Cómic’s Street tendrá, además, un carácter solidario, ya que el evento se celebra a favor de AMARA, asociación dedicada al apoyo de niños y adolescentes con cáncer y de sus familias. “Me parece una forma muy bonita de colaborar”, afirma el artista.

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Una gira con parada en Francia

La cita de Santander forma parte de la gira expositiva de Anagénnisi, que continuará posteriormente en el Centro Comercial El Atrio de Avilés, donde Martínez ya había presentado su trabajo años atrás. El recorrido finalizará con una exposición en Francia, que contará con el respaldo del Ayuntamiento de Castrillón. Una vez terminada esta gira, Aarón Martínez iniciará una nueva etapa creativa centrada en el desarrollo de un nuevo proyecto artístico, actualmente en proceso.