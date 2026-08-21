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Nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias: una ambulancia, obligada a desplazarse al aeródromo

Un trabajador sufrió una indisposición durante esta mañana

Una ambulancia en el Aeropuerto.

Una ambulancia en el Aeropuerto. / LNE

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N. Menéndez

Nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias. Una ambulancia del Hospital San Agustín tuvo que acudir al aeródromo castrillonense para atender a un trabajador, de 57 años, tras sufrir una indisposición esta mañana. El suceso vuelve a sacar a la palestra la necesidad de una ambulancia dentro del recinto, un servicio que suprimió Aena en mayo de 2025.

Este suceso se suma al ocurrido hace menos de un mes. Una mujer que aterrizó en el Aeropuerto de Asturias tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario San Agustín al sufrir una indisposición. Además, a comienzos de este pasado mes de junio, la persona que necesitó la atención de la ambulancia fue un hombre de 75 años que iba a viajar a Sevilla y también sufrió una indisposición.

La ambulancia vuelve al debate

La empresa Aena, que atiende 46 aeropuertos de interés general en España, decidió prescindir de la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias, de tal modo que los servicios médicos han tenido que acudir al aeródromo en más de medio centenar de ocasiones desde Avilés.

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“Desde que se tuvo conocimiento de esta medida, el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha luchado para que vuelva este servicio esencial al Aeropuerto de Asturias. Hay que recordar que el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés dio la razón a UGT y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias, pero han hecho caso omiso a nuestra petición de responsabilidad y han recurrido la citada sentencia, lo que significa seguir sin este importante servicio”, subrayan desde UGT al respecto.

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