Castrillón incorpora un nuevo miembro a su tejido asociativo: nace la asociación de vecinos Valle de Quiloño
Las antiguas escuelas de San Miguel acogen la presentación de una entidad centrada en solventar la carencia de saneamiento y la falta de seguridad vial
Entre las principales iniciativas, destaca la propuesta para transformar la antigua escuela rural en un albergue municipal de peregrinos
Lo que comenzó como una simple reunión entre vecinos para organizar unas clases de pilates ha terminado por encender la chispa del asociacionismo en una de las parroquias con mayor impronta histórica de Castrillón. Ante la sensación de abandono prolongado, las antiguas escuelas de San Miguel acogieron este martes 25 la presentación oficial de la Asociación de Vecinos Valle de Quiloño, una entidad "sin adscripción política" que irrumpe con la determinación de ejercer de altavoz de las demandas de sus más de quinientos residentes para lograr que las administraciones públicas vuelvan a fijar su mirada en el valle.
A la cabeza de este nuevo proyecto se sitúa José Ramón López como presidente, respaldado en la junta directiva por Montserrat Rodríguez en la vicepresidencia, Andrea Fernández en la secretaría y María José Fernández en la tesorería. El equipo directivo insiste en que su único propósito es dinamizar la zona y canalizar las necesidades urgentes antes de ceder el testigo a las generaciones venideras. "No tenemos ningún afán político de ningún tipo, lo que queremos es que se hagan cosas, pedir cosas y la política dejarla completamente aparte", subraya el presidente, remarcando que el objetivo prioritario pasa por entablar un diálogo constructivo con el Ayuntamiento de Castrillón.
Entre las reivindicaciones inmediatas de la asociación destaca el remate de la red de saneamiento, ya que aún existen viviendas en el valle sin este servicio básico, así como la restauración de caminos rurales y el arreglo del cableado de telefonía. En el ámbito cultural y patrimonial, la junta directiva proyecta la transformación de la antigua escuela rural, actualmente en desuso, en un albergue que aproveche el flujo constante de peregrinos del Camino de Santiago y que ponga en valor un enclave "citado en los diarios de Jovellanos y vinculado a un monasterio del siglo IX". "Quiloño es punto de paso del Camino por lo que necesitamos una infraestructura de alojamiento. El pueblo está completamente de acuerdo porque daría mucho valor a la parroquia", señala la vicepresidenta.
La seguridad vial constituye otro de los pilares de la agenda vecinal. La directiva exige al Principado de Asturias la ejecución inmediata de la senda peatonal, así como el acondicionamiento de la carretera mediante un arcén, una medida clave para una arteria que conecta Piedras Blancas con Avilés y que soporta una gran densidad de tráfico diario. Esta es, además, una de las peticiones más urgentes debido a los constantes accidentes de tráfico ocurridos en la vía, como el del pasado jueves 20, cuando un turismo acabó volcado sobre la calzada. La vicepresidenta recordó que el proyecto ya se encuentra completamente actualizado a petición del propio gobierno autonómico, por lo que aseveró que el Principado tiene "el deber y la obligación en poner fin a esta situación y hacer, de una vez, la carretera con un arcén o bien la senda peatonal" para dotar de seguridad y movilidad a todo el entorno.
Para financiar los primeros pasos y consolidar el tejido asociativo, la directiva ha establecido una cuota reducida por vivienda, descartando el cobro individual por socio para facilitar la participación familiar. Además de habilitar vías de contacto telefónicas y telemáticas para atender las sugerencias del vecindario, la asociación planea organizar encuentros institucionales con todas las fuerzas políticas locales y celebrar, a la espera de poder organizar unas fiestas parroquiales en condiciones, convivencias comunitarias a lo largo del próximo año con la convicción de que la fuerza colectiva de sus más de quinientos habitantes será determinante para transformar el futuro de la zona.
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