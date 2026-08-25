Gestos que salvan vidas: Castrillón acoge una nueva campaña de donación de sangre
La unidad móvil del Centro Comunitario se instalará ante la casa consistorial los días 7, 9 y 10 de septiembre en horario de mañana y tarde
Castrillón vuelve a tender la mano a la solidaridad con una nueva cita dedicada a salvar vidas. Durante los días 7, 9 y 10 de septiembre, Piedras Blancas albergará una campaña de donación de sangre organizada por la Federación de Donantes de Sangre y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias.
Para facilitar la participación de la ciudadanía, la unidad móvil se instalará justo delante de la Casa Consistorial. Quienes deseen acudir a aportar su grano de arena podrán hacerlo tanto en horario de mañana, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, como en turno de tarde, desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche.
Desde el Ayuntamiento de Castrillón se hace un llamamiento especial a todos los vecinos y vecinas para que se sumen a esta causa comunitaria. Un pequeño gesto que apenas requiere unos minutos de nuestro tiempo, pero que resulta fundamental para mantener las reservas médicas del Principado y garantizar la atención sanitaria de quien más lo necesita. Se recuerda a los asistentes la importancia de acudir provistos de su DNI o tarjeta de donante y no presentarse en ayunas.
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