Más de 3.000 papeletas en juego: Castrillón sortea este jueves su gran viaje de 2.500 euros
El Salón de Plenos acoge a las 14.00 horas la cita pública con el alcalde Eloy Alonso, donde la persona agraciada deberá presentar obligatoriamente el resguardo original
El salón de plenos del Ayuntamiento de Castrillón acogerá este jueves, a las 14.00 horas, el esperado sorteo de un viaje valorado en 2.500 euros, en un acto público que contará con la asistencia del alcalde del municipio, Eloy Alonso. La iniciativa, impulsada por la asociación de comerciantes Castricom para dinamizar el consumo durante la segunda quincena de agosto, ha concluido su fase de participación con una respuesta muy positiva por parte de los vecinos y visitantes.
Las expectativas del colectivo empresarial se han cumplido con creces durante las dos semanas de campaña. La presidenta de Castricom, Marga López, confirmó el éxito de convocatoria tras contabilizar el volumen final de participación registrada en los establecimientos adheridos: “Hubo una muy buena participación porque hemos podido repartir alrededor de unas 3.000 papeletas”.
Durante la cita institucional de este mediodía se extraerá la papeleta agraciada, aunque la organización ha previsto un protocolo de reserva para garantizar que el premio se entregue sin incidencias. “En principio sacaremos un ganador y sacaremos alguno más por si acaso esta persona no conserva el ticket, que era algo imprescindible para poder recoger el premio”, ha detallado la responsable del colectivo. Por ello, la organización recuerda que la persona afortunada deberá presentar obligatoriamente el ticket de compra físico en el momento en que se le contacte para poder validar su participación y hacer efectivo el galardón.
El balance del periodo estival deja buenas sensaciones en el tejido comercial de la localidad, donde la afluencia de visitantes ha vuelto a ser un motor clave. “Se nota que hay gente de fuera. El mes de agosto no es el mejor para incrementar las vetas, pero sí que viene gente que repite año tras año”, ha señalado López. Tras el crecimiento de socios experimentado por la asociación en las últimas fechas, la directiva descarta reducir la ambición de sus iniciativas: “Esperamos no bajar el nivel porque somos bastantes socios, esperamos mantener esto e incluso mejorarlo”.
La vuelta al cole, Halloween y Navidad, en el horizonte
Sin tiempo para el descanso, el comercio local ya ultima el calendario para los próximos meses. La primera parada será la segunda edición de la "Vuelta al Colegio Divertida", pendiente de la autorización municipal para instalarse durante una semana en la Plaza de Europa, donde los comercios repartirán vales para que los niños disfruten de las atracciones de caballitos por un euro. Tras esta actividad estival, Castricom apostará de nuevo por Halloween, una cita que el pasado año abarrotó las calles y concluyó con un concierto, como antesala de una campaña navideña que pretenden que sea “lo más espectacular posible”.
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