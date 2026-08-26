Ferrota, una cantera imparable: arranca el camino del Femenino Regional "B" del Hispano

El fútbol femenino sigue echando raíces con fuerza en Castrillón y el Hispano acaba de dar un paso crucial en esa expansión. Con el estreno del nuevo Femenino Regional "B" para la temporada 2026/27, la entidad blanquiverde consolida una estructura que moviliza una base de cincuenta canteranas en sus distintas categorías. Al frente de este prometedor proyecto se sitúan Leticia González, coordinadora de la sección y entrenadora, y Miguel Fernández, quien asume la dirección técnica del equipo.

Aunque el plan inicial de la directiva pasaba por inscribir un conjunto en la nueva categoría cadete-juvenil que estrena esta temporada la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, la falta de efectivos en esa franja de edad derivó en la creación directa del Regional "B". En esta nueva escuadra, la exigencia inmediata de los resultados y los ascensos cede el paso a la formación pura. Así, este filial se convertirá en un puente que será el paso previo ideal para que las jugadoras vayan adecuándose, poco a poco, a las exigencias de la competición. Una idea que el propio Fernández respalda desde el vestuario: “Será un año más que competir al 100%, un año un poquitín formativo. Enseñarles las herramientas en plan de todo ese tema. El objetivo es que al final acaben mejor de lo que empezaron, siempre se acaba mejor de lo que se empieza. La idea es poder formar chavalas para que puedan luego surtir al de Tercera”.

Con el inicio de los entrenamientos fijado para el próximo 9 de septiembre, el cuerpo técnico prioriza dotar a las futbolistas de recursos tácticos y físicos para que el grupo evolucione a su propio ritmo. “Al final el nivel te lo ponen ellas. Si tienes que empezar más suave, si puedes meter un poco de caña... ese nivel te lo ofrecen ellas”, asegura el entrenador sobre la planificación del trabajo. Para alimentar esta estructura, el Hispano está inmerso en una minuciosa labor de rastreo que abarca Piedras Blancas, el conjunto del concejo y municipios vecinos con el objetivo de tejer una red propia que se apoye en la cercanía de los colegios locales. “Es mucho trabajo, mucha captación, mucha búsqueda, muchos partidos, pasar por los colegios y por otros clubes viendo jugadoras. Es moverse mucho, muchísimo”, incide González.

Este trabajo de ojeo constante ya ha dado sus frutos con las plantillas alevín e infantil prácticamente cerradas para el nuevo curso. Además, la excelente salud del vestuario se ha convertido en la mejor carta de presentación de la entidad. El hecho de que la plantilla se mantenga intacta y no se marche ninguna jugadora genera un "efecto llamada" clave para el crecimiento del club. “Tienen un muy buen vestuario, se ve que están contentas y no se marcha nadie. Eso es un punto muy a favor de lo que hace el Hispano por ellas”, destaca Fernández. Un análisis con el que coincide la coordinadora: “Al final de temporada terminamos hablando maravillas de nosotras y eso nos benefició mucho, te llama más gente y más crías que quieren venir”.

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Para liderar este reto, ambos técnicos aportan un bagaje de más de una década en los banquillos de la región. Fernández atesora más de diez años de trayectoria acumulando experiencia en clubes del entorno como el Miranda, el Stadium, el Versalles, el Avilés o el Bosco. Por su parte, González suma otra década de recorrido tras su paso como delegada en las Federación Asturiana, su etapa en la estructura del Real Oviedo —donde ejerció de entrenadora alevín y cadete y coordinadora del área femenina—, además de dirigir al Rayo Gijonés y colaborar con el Condal en Tercera Juvenil. Con esta combinación de solvencia directiva y técnica, y a las puertas de iniciar la pretemporada, el Hispano reafirma que el crecimiento del fútbol femenino en la comarca es ya una realidad plenamente asentada.