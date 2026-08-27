Todo listo en La Plata y Ferralgo para celebrar sus fiestas con un emotivo homenaje a su socio más longevo

Las fiestas de La Plata y Ferralgo están listas para llenar de música, gastronomía y convivencia el concejo de Castrillón este viernes 28 de agosto. La tradicional jornada festiva, organizada por la asociación de vecinos en el Centro La Unión, tendrá como eje central el emotivo reconocimiento a Guillermo Bango Cueto, apreciado vecino del pueblo que encarna la esencia de esta celebración y a quien se rendirá homenaje por ser el socio de mayor edad.

Nacido en 1944 en la casa familiar de Ferralgo en unos tiempos en los que "no se nacía en el hospital", Guillermo cumple 82 años conservando una vitalidad arrolladora. Tras pasar un año y medio de servicio militar en África, en la antigua colonia de Sidi Ifni, construyó una polifacética trayectoria laboral: comenzó como mecánico de motos Lambretta —oficio que le llevó durante años a restaurar joyas de colección para los vecinos—, arregló coches en talleres locales y trabajó en los ferrocarriles de Ensidesa, ocupación que compaginó con el cultivo de sus propios invernaderos de claveles.

Aunque actualmente reside en Piedras Blancas, sube a diario a Ferralgo a dar de comer a sus animales porque, como señala su hijo Emilio, "si hay un terremoto en casa es difícil que lo pille a él". Su rutina arranca puntual a las nueve de la mañana devorando la prensa local y deportiva para seguir la actualidad del Real Madrid. A sus 82 años sigue recorriendo España sobre dos ruedas, participando en concentraciones en Sevilla o en la Vuelta a Asturias en moto. Una energía inagotable que lleva en los genes, pues su propia madre acudía a las fiestas a tomar el culín de sidra a los 90 años rechazando el centro social "porque decía que estaba lleno de viejos".

Sin embargo, el fútbol ocupa un capítulo fundamental en la vida de Guillermo y su familia, hasta el punto de abanderar una hazaña insólita en el deporte local: una dinastía familiar ligada a la portería del Club Hispano de Castrillón. Guillermo no solo defendió la portería del primer equipo en sus años jóvenes y en los torneos de empresas, sino que forma parte de una saga única. "Mi abuelo jugó de portero en el Hispano, mi padre jugó de portero en el Hispano, mi hermano jugó de portero en el Hispano, yo jugué de portero en el Hispano y mi hijo está de portero en el Hispano", detalla su hijo Emilio sobre esta increíble cadena de cinco generaciones bajo los tres palos, a la que se suma un sexto familiar, nieto de Bango, también en el club pero como delantero. Una pasión por los colores locales que Guillermo mantiene intacta, acudiendo cada fin de semana al campo como socio fiel.

Involucrado al máximo en el tejido asociativo, Guillermo participa además en la elaboración de carrozas festivas —donde ha llegado a encarnar la figura de Don Pelayo en desfiles por toda la región— y no se pierde un solo evento de la zona. Como bien resume su hijo entre sonrisas, "allá donde suena la gaita, él ya está allí".

Una jornada festiva de hermandad y reconocimientos

La programación arrancará a las 15.30 horas con la comida de fraternidad de las familias del pueblo en el centro La Unión, en La Plata. Durante el encuentro gastronómico, la asociación hará entrega del tradicional bollo preñau y una botella de vino a todos los socios asistentes.

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A las 16.30 horas de la tarde llegará el momento más emotivo de la jornada con el homenaje a Guillermo Bango Cueto, reconocido en esta edición como el vecino más longevo de la entidad. Durante el acto se le entregará una placa conmemorativa y un portarretrato con su foto familiar. La tarde continuará con entretenimiento infantil a base de piñatas, premios y detalles para los niños, todo ello amenizado por el acompañamiento musical de la gaita y el tambor a cargo del grupo "Villa del Adelantado".