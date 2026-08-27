De las obras de la calle Campoamor de Salinas a los 450 euros mensuales por un perro desde 2022: el PSOE de Castrillón pone el foco en las "chapuzas" del equipo de gobierno

"Gobernar no consiste solo en anunciar obras o aprobar expedientes, también hay que seguirlos, controlar su ejecución y resolver los problemas antes de que terminen costando más dinero a los vecinos de Castrillón". El PSOE de Castrillón ha puesto su mirada crítica en el gobierno municipal tras denunciar una gestión caracterizada por la "falta de seguimiento, control y supervisión" en los asuntos del concejo. Los socialistas sustentan su acusación en un paquete de irregularidades administrativas y sobrecostes que abarcan desde una obra urbanística de casi 130.000 euros hasta el desinterés ante una sanción autonómica, pasando por el pago mensual continuo de una residencia canina. "Son tres situaciones que reflejan una misma forma de gestionar", sostienen desde el grupo municipal socialista para afianzar su denuncia pública sobre el rumbo de la política local.

La principal actuación cuestionada se localiza en la calle Campoamor de Salinas, una vía peatonal donde el Consistorio invirtió cerca de 130.000 euros para eliminar un pequeño bordillo de dos centímetros. Según los socialistas, la obra no solo se ejecutó con retraso durante los meses de mayor actividad comercial del verano, causando importantes molestias a comerciantes y hosteleros, sino que el resultado final ha generado nuevos riesgos para los peatones al dejar huecos entre las baldosas del canal de agua y las rejillas del alcantarillado donde cabe un pie.

"Se levantó una calle entera para eliminar un desnivel y, después de gastar casi 130.000 euros, aparecen nuevos puntos de tropiezo. ¡Ahora la gente tropezará más que antes!", advierte el grupo socialista sobre los desperfectos que impiden la recepción de la obra. Por ello, el PSOE exige que el Consistorio no acepte los trabajos hasta que la empresa constructora garantice la normativa de accesibilidad y ejecute todas las correcciones necesarias.

Más allá del ámbito urbanístico, la oposición cuestiona la ineficiencia detectada en la gestión de los expedientes cotidianos del Ayuntamiento. En este sentido, el PSOE señala que el Consistorio está abonando 450 euros mensuales —unos 5.400 euros al año— por la estancia de un perro en una residencia canina desde julio de 2022 mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Aunque el ingreso del animal se produjo bajo el mandato anterior de IU y PSOE, los socialistas reprochan al actual equipo de gobierno su inacción durante más de tres años para buscar una solución definitiva o tramitar la adopción. "Las facturas siguen llegando mes tras mes sin que se resuelva la situación", recriminan desde la formación ante una medida que ronda ya los 22.000 euros.

Noticias relacionadas

La lista de reproches incluye con una multa de 1.400 euros impuesta por el Principado de Asturias debido a una infracción grave de la Ley de Carreteras, originada por unos trabajos municipales realizados sin autorización en noviembre de 2024 en la CT-5 de Santo Adriano, dentro de la zona de dominio público. El procedimiento sancionador fue notificado el 7 de julio de 2026 y el Consistorio dejó pasar el plazo administrativo sin presentar alegaciones. La oposición revela que "los responsables políticos del gobierno municipal ni siquiera conocían inicialmente el expediente" cuando fueron preguntados por el asunto en comisión informativa, lo que a su juicio demuestra una falta total de control.