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Castrillón aprueba más de 445.000 euros en obras de caminos y una ayuda de 7.000 euros para el Sahara

La Junta de gobierno local da luz verde a ayudas para infraestructuras rurales, políticas sociales y tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida

Entrada a la localidad de La Curtia.

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I. G.

Avilés

El Ayuntamiento de Castrillón ha celebrado este domingo su sesión ordinaria de la Junta de gobierno local en la que han salido adelante diversos expedientes para las infraestructuras rurales y las políticas sociales del municipio. La Junta de gobierno ha aprobado una certificación de obras de pavimentación de caminos municipales correspondientes que abarca los núcleos de La Plata, Valboniel, Teboyas, La Curtia y El Pozo del Fraile. La actuación, adjudicada a la empresa ARPOSA 60 S.L. por un importe de 445.636,94 euros, que supondrá la mejora del firme y la accesibilidad de las vías rurales del concejo. Con este acuerdo, se da el visto bueno a la certificación actual por un importe de 21.374,36 euros.

En materia de Servicios a la Ciudadanía, el Gobierno ha dado luz verde a la concesión de una subvención de 7.000 euros para la asociación asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui. Esta subvención nominativa se destinará a cubrir necesidades de emergencia alimentaria en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), haciendo especial hincapié en la daira de Agüenit, municipio hermanado con el Ayuntamiento de Castrillón.

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Además ha salido aprobada una nueva ayuda económica municipal de emergencia social de 500 euros para hacer frente a gastos extraordinarios de vivienda y cubrir necesidades básicas de familias vulnerables del concejo y como último punto, el gobierno ha resuelto la concesión de seis nuevas tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida además de formalizar la renovación de una tarjeta con dictamen favorable.

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