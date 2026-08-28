Homenaje vecinal "inesperado" en Castrillón: esconden el periódico y dejan sin móvil a Guillermo Bango para hacerle un reconocimiento sorpresa en La Plata

Guillermo Bango Cueto no sabía nada. Nadie le había dicho que iba a ser el homenajeado de este año en las fiestas de La Plata y Ferralgo. "Fuimos esta mañana al bar y le escondí LA NUEVA ESPAÑA (donde salía un reportaje del galardón) y también le quitamos el cable para no pudiera cargar el móvil por la noche", señala Emilio Bango, hijo del galardonado. Nada más que la presidenta vecinal, Montse Rodríguez, le dijo a Guillermo Bango que él era el homenajeado de 2026 dio un pequeño salto en su silla, puso cara de sorpresa y expresó: "Es una encerrona". Lo dijo entre risas y con lágrimas de emoción al ser reconocido por sus vecinos. "Buah, una placa", expresó el castrillonense tras rasgar el papel de regalo en el que estaba envuelta. Nació en Ferralgo hace 82 años, "el día de la romería de Piedras Blancas". "Eso decía mi madre, aunque no sé en qué día nací porque todos los años ese día cambia de fecha", ironizó el homenajeado, feliz del galardón con una placa y una foto con sus tres hijos: Guillermo, Gisela, Emilio. Y todo ocurrió en la sobremesa de la comida de convivencia en la que no faltaron empanadas, filetes empanados y otras delicias de toda fiesta campestre que se precie. También hubo postres "de pastelería" y rosquillas "de casa" para medio centenar de vecinos.

A Guillermo Bango padre, al homenajeado, le extrañó que sus hijos y nietos se apuntaran a la comida de convivencia de las fiestas. "No suelen venir", apuntó. Eso sí, tampoco le dio mucha importancia porque está "encantado" con su familia y de paso, también con sus vecinos. "Vaya la que me armastéis", comentaba con una sonrisa. Se lo dijo a la presidenta vecinal y también a su familia. Sus ojos llorosos contagiaron a más de uno. "Qué homenaje más guapo", se oía comentar en el acto al que asistieron el alcalde, Eloy Alonso, acompañado de la edil de Festejos, Marián Carbajal, y los concejales de IU, Noemí Martín y Roberto Santiago y el del PSOE, José Luis Díaz. Guillermo Bango tampoco le dio importancia a que le habían colocado para presidir la mesa.

El homenajeado recibió el premio del año de la entidad vecinal por varias razones: por ser el socio de mayor edad, por ser el de más vitalidad y por su predisposición a colaborar en todo lo que se necesite. Bango actualmente no vive en Ferralgo, aunque va a menudo a dar de comer a un caballo y un burro que tiene en su finca. "Tenemos una piscina grande y cuando llegan un día de sol y calor, alguno puede preguntar si ahí hay una romería... y es que vamos todos los nietos, los hijos...", relató este aficionado a las motos que no falla cada año en la Vuelta a Asturias sobre dos ruedas. "Hacemos 800 kilómetros", destacó el homenajeado, que este sábado comió "de todo".

Pero si hay una actividad que entusiasma a Guillermo Bango es la confección de carrozas para las romerías: fundamentalmente para San Isidro en Piedras Blancas, aunque también para otras celebraciones de la comarca avilesina. Contó que una fue de una botella de sidra de tres metros de larga y la última, una que "es como la estatua de Pelayo de Cangas de Onís", con la que quiere desfilar el Día de América en Asturias, en Oviedo. "No sé yo si llegarán los permisos", indicó este también apasionado al fútbol, exportero del Hispano, madridista y jubilado de Ensidesa.

Guillermo Bango estuvo acompañado por su familia: sus tres hijos, su hermana Rosa, Pilar Estrada, Ángela Lastra y sus nietos Aitor Bango, Mar Cueto, Raquel Bango, Gabriel Bango.

La comida popular con motivo de las fiestas de La Plata y Ferralgo contó con la participación de algo más de medio centenar de vecinos. En este encuentro intergeneracional estaba Carmen Coyazo, que relató el menú: "Hay tortillas, empanadas, postres... de todo". Junto a ella estaba María Jesús Sanzo y un poco más allá, María José Coyazo, la primera de Carmen, que nació en La Plata allá por el año 1959. "Y aquí sigo, es un sitio tranquilo en el que se vive muy bien, estamos muy cerca de Piedras Blancas...", contó antes de relatar que había probado un poco de dulce pese a ser diabética. Los días de fiesta está todo permitido, también "un caprichín". A Iván Díaz Alonso le encantó la empanada de bonito y su hermana Maribel Díaz estaba encantada con la reunión en la que había amigos, familia y todos vecinos.

Noticias relacionadas

La nota musical fue cosa de "Villa del Adelantado", que aportó a la fiesta el tambor de Bea Fernández y la gaita de Óscar Cuesta, que ambientaron el momento del homenaje. Luego de tarde, los encargados de animar la fiesta fueron los miembros de "Sueños" para echar unos bailables.