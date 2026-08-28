Nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias: dos trabajadores han tenido que ser atendidos

Nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias. La ambulancia del Hospital San Agustín tuvo que acudir al aeródromo castrillonense para atender a un varón de 57 años, trabajador de la instalación, que sufrió un traumatismo craneoencefálico. Además, otro trabajador tuvo que ser llevado al centro de salud de Piedras Blancas por una reacción alérgica.

Estos sucesos vuelven a sacar a la palestra la necesidad de una ambulancia dentro del recinto, un servicio que suprimió Aena en mayo de 2025.

La ambulancia vuelve al debate

Este suceso se suma al ocurrido hace menos de un mes. Una mujer que aterrizó en el Aeropuerto de Asturias tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario San Agustín al sufrir una indisposición. Además, a comienzos de este pasado mes de junio, la persona que necesitó la atención de la ambulancia fue un hombre de 75 años que iba a viajar a Sevilla y también sufrió una indisposición.

La empresa Aena, que atiende 46 aeropuertos de interés general en España, decidió prescindir de la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias, de tal modo que los servicios médicos han tenido que acudir al aeródromo en más de medio centenar de ocasiones desde Avilés.

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UGT reclama la reposición del servicio

“Desde que se tuvo conocimiento de esta medida, el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha luchado para que vuelva este servicio esencial al Aeropuerto de Asturias. Hay que recordar que el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés dio la razón a UGT y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias, pero han hecho caso omiso a nuestra petición de responsabilidad y han recurrido la citada sentencia, lo que significa seguir sin este importante servicio”, subrayan desde UGT al respecto.