El PP de Castrillón responde a las críticas del PSOE y asegura que la oposición actúa desde el "desconcierto"

El PP de Castrillón ha salido al paso de las últimas críticas de los socialistas para asegurar que la oposición actúa desde el "desconcierto" ante la intensa actividad del ejecutivo municipal. Según ha señalado la portavoz del grupo municipal popular, Nuria González, los socialistas andan "taciturnos y desconcertados" ante los "múltiples proyectos y licitaciones en todas las áreas y por todo el concejo" que está realizando el gobierno del PP, lo que les ha llevado a dedicarse a ir "rastreando a ver dónde puede criticar" hasta encontrar "una pequeña macedonia de asuntos inconexos".

El PSOE criticó la reurbanización de la calle Campoamor por su "retraso" en la ejecución y la aparición de nuevos riesgos para las peatones. La portavoz del PP, Nuria González ha defendido la actuación por tratarse de una "obra necesaria para evitar que sus desniveles internos siguieran produciendo múltiples caídas sobre todo de personas mayores o con dificultades de movilidad". La portavoz ha admitido que "hubo retraso en finalizar la obra por problemas de suministro de materiales", lo que permitió que se desarrollaran "durante parte del verano". Además, indicó que la obra será recepcionada una vez se corrijan los defectos detectados, "como ocurre en múltiples obras en todas las administraciones".

González se refirió además a las quejas de los socialistas sobre un perro del concejo acogido en un centro de animales en Llanes desde 2022. La portavoz del PP ha recordado al PSOE que el can está en ese concejo del oriente asturiano "por una actuación del gobierno tripartito" anterior, al derivarlo a "un albergue sin promoción de la adopción" en un municipio que no dispone de instalaciones propias. Frente a esa gestión, González ha destacado el compromiso de su equipo revelando que la mascota "todavía fue visitado por dos concejalas del gobierno recientemente para promover su adopción".

En relación con la sanción autonómica que indicó el PSOE y vinculada a unos trabajos sin autorización en San Adriano, el PP ha aclarado que la "multa de poco más de mil euros que dicen del Principado es por la realización de una obra en una zona de dominio público de una carretera regional", detallando que fue una intervención que resultó "necesario realizar".

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Para finalizar, la portavoz del PP cuestionó las críticas de los socialistas a su gestión como gobierno. "Si esas son sus grandes críticas, es que indudablemente lo estamos haciendo bastante bien en Castrillón", ha señalado para después aconsejar al PSOE que "mejor eran críticos en su partido con el Presidente de Gobierno" para pedirle elecciones anticipadas "por el bien de España". "Nosotros seguiremos trabajando intensamente por Castrillón", ha concluido Nuria González.