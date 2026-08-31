Parte del nuevo parking privado del Aeropuerto de Asturias tendrá que demolerse: "Hay actuaciones que no son legalizables"

El nuevo aparcamiento privado del Aeropuerto de Asturias ha vuelto al foco de la polémica. Nacho Menéndez (PP), concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castrillón, explicó en el último Pleno municipal, celebrado este lunes, que las obras se ejecutaron sin licencia y que no cumplen con la normativa urbanística del concejo. “Hay un requerimiento porque parte de las actuaciones que se hicieron [en el estacionamiento] no son legalizables y se ha exigido la reposición de la situación”, explicó el edil tras varias preguntas del grupo municipal de Vox sobre este asunto.

La polémica en torno al nuevo aparcamiento del Aeropuerto de Asturias estalló el pasado verano. La Policía Local de Castrillón se personó en la explanada tras recibir una denuncia por las obras y comprobó que la instalación, que ya estaba prácticamente lista para abrir al público, carecía de licencia, tanto de obra como de actividad. Los agentes dieron traslado de ese informe a Disciplina Urbanística, que investigó los hechos, y ahora concluye que hay trabajos que no son legalizables, por su incompatibildiad con el Plan General de Ordenación, por lo que deberán deshacerse.

La apertura del aparcamiento, que según su promotor conllevó una inversión de un millón de euros, generó una importante crisis en el gobierno local. El por entonces concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, denunció ante la Guardia Civil un caso de presunta malversación en la gestión de este expediente. Esto, sumado a una serie de errores administrativos en la cocnesión de la licencia de obra para la cosntrucción del parking, hizo que el alcalde, Eloy Alonso, destituyese al edil, cuya denuncia por malversación fue archivada.

Noticias relacionadas

En el Pleno también se abordaron las obras para la mejora del abastecimiento de agua en la avenida de Eysines, en Piedras Blancas. La intención del equipo de gobierno es aprovechar los trabajos de asfaltado previstos en al vía para cambiar las conducciones subterráneas. El PSOE votó a favor de la propuesta del PP, ya que “lo que se plantea tiene toda la lógica”, aunque Iván López, portavoz socialista, pidió “la misma celeridad para otras zonas del concejo, como San Adriano”. Izquierda Unida, por su parte, votó en contra. “Estamos de acuerdo en que se haga la sustitución, pero no en la forma en la que se ha hecho”, sostuvo Yasmina Triguero, portavoz del partido.