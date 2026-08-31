De la "startup" emergente al negocio de toda la vida: Castrillón abre la búsqueda de sus empresas referentes
El Ayuntamiento y Asturiana de Zinc se unen para galardonar la innovación joven, las trayectorias de más de una década y los proyectos con impacto social o ambiental
La XXI edición de los Premios Empresariales repartirá 5.000 euros en tres categorías y las candidaturas se pueden presentar de forma telemática hasta el 30 de septiembre
El Ayuntamiento de Castrillón vuelve a buscar a las mejores ideas y trayectorias del municipio con el lanzamiento de la 21.ª edición de sus Premios Empresariales. La iniciativa, aprobada por la Junta de Gobierno Local, repartirá 5.000 euros en metálico para reconocer el talento local, fomentar el emprendimiento y visibilizar el arraigo de quienes impulsan la economía de la zona.
La convocatoria abre el abanico a proyectos en distintas fases de desarrollo. Para los negocios más jóvenes creados entre 2021 y 2025, el galardón a la Iniciativa Empresarial premiará con 2.000 euros la innovación, el empleo generado y la viabilidad del proyecto. En el otro extremo, las compañías consolidadas con más de una década de actividad continuada optarán al premio a la Trayectoria Empresarial, dotado con la misma cuantía, en reconocimiento a su capacidad de adaptación e impacto histórico en el entorno.
Además, el certamen incluye un Accésit del Jurado dotado con 1.000 euros para destacar aquellas candidaturas con un marcado compromiso en sostenibilidad medioambiental o impacto social. Esta edición cuenta con el respaldo económico municipal y la colaboración de Asturiana de Zinc.
Las empresas y emprendedores interesados disponen de plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para formalizar su participación. Todo el procedimiento de solicitud y el envío de la documentación se realiza de manera telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castrillón.
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