San Adriano celebra sus fiestas con un programa repleto de música, orquestas y actividades infantiles

Los vecinos de la parroquia castrillonense de San Adriano ya tienen todo listo para celebrar sus fiestas patronales el próximo lunes 7 y martes 8 de septiembre. La comisión de festejos ha preparado dos días llenos de actividades con juegos infantiles, actos religiosos, reparto del bollo y un cartel musical con orquestas, DJs y conciertos en directo.

El programa arrancará el lunes a las cinco de la tarde con un espacio pensado exclusivamente para los más pequeños, los cuales podrán disfrutar de hinchables e incluso toro mecánico. A las seis dará comienzo la Misa de los Enfermos en la capilla, una cita que contará con la actuación del Orfeón de Castrillón. Justo después, la organización rendirá homenaje a la gente mayor de la parroquia con el reconocimiento al Güelo y la Güela 2026, el cual dará paso al reparto del bollo y la botella de vino para los socios a las siete de la tarde. La fiesta continuará con el grupo "Saoco" a las siete y media de la tarde y terminará con la sesión del DJ Jony Kandin a partir de las once de la noche.

El martes 8 concentrará las citas principales desde el mediodía. A las doce menos cuarto se celebrará una misa a la que le seguirá una procesión por las calles del pueblo y que desfilará de la mano de la Banda de Gaitas de Castrillón. La orquesta "La Conexión" pondrá ritmo a la sesión vermú a la una y media de la tarde y volverá a tocar a las cinco de la tarde, justo después del pase de DJ Abel SM a las tres y media.

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La tarde del martes traerá dos de los platos fuertes del cartel con las actuaciones en directo de "Lorca", a las a media tarde (18.00 horas), y del grupo Guaraná, a las siete y media. El cierre definitivo correrá a cargo de DJ Abel SM a las nueve de la noche para abrir apetito para la cena. Durante toda la tarde del martes, la organización contará también con un Punto Lila para garantizar un espacio seguro durante los festejos.