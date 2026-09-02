Castrillón se moviliza en defensa de la soberanía nacional: "Ceuta no está sola"

La defensa de la integridad nacional y la solidaridad retumbó este 2 de septiembre ante el Ayuntamiento de Castrillón. Varios cientos de manifestantes se concentraron frente a la Casa Consistorial para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada de miles de personas desde la frontera con Marruecos un mes atrás. Una gran bandera de España presidió el acto junto a enseñas nacionales portadas por los asistentes así como varias ceutíes facilitadas por el Consistorio.

Durante la concentración, el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, subrayó el compromiso con la ciudad autónoma y enfatizó que los gobiernos locales "no pueden ponerse de perfil" ante la "presión extraordinaria" que sufren los servicios públicos ceutíes, recordando que, pese a los mil kilómetros de distancia, "compartimos su preocupación". A continuación, el regidor dio lectura al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El texto defendió que "la soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona y la integridad territorial de España no se negocia nunca", al tiempo que exigió al Gobierno central "un refuerzo" de los medios del Estado, respuesta europea y financiación extraordinaria.

El sentir del manifiesto caló entre los asistentes. Emilio Galán, veraneante en la zona, afirmó: "Bueno, pues porque hay que defender a Ceuta, esto no puede ser que nos la quiten, esto no puede ser. Por eso estamos aquí, hay que prestar apoyo". Por su parte, Soraya Pérez, otra de las asistentes, se mostró rotunda: "Tengo la necesidad de apoyar a Ceuta, que es una parte más de España, porque la solidaridad tiene que estar por encima de cualquier ideología política". La lectura culminó entre un estruendoso aplauso de los asistentes, que dio paso a eufóricos gritos de "¡Viva España!" y "¡Viva Ceuta!", antes poner el broche final al acto con la reproducción del himno nacional.

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La izquierda se ausenta contra el "uso partidista"

La movilización no contó con el respaldo de la oposición en el Consistorio. Desde Izquierda Unida justificaron su ausencia bajo el lema "solidaridad con Ceuta sí, utilización partidista no", denunciando que dicha movilización no tenía mayor objetivo que convertir la crisis en un acto "unilateral y sin acuerdo institucional". La formación afeó además a los populares que digan defender a la ciudad autónoma mientras "se niegan a acoger temporalmente en las comunidades autónomas donde gobiernan a personas migrantes", remarcando que el apoyo real pasa por la acogida y la facilitación de recursos. Por su parte, el PSOE de Castrillón se desmarcó del acto reafirmando que "estamos con Ceuta" y "rechazamos cualquier forma de violencia", pero oponiéndose frontalmente a "la manipulación partidista" de la convocatoria.