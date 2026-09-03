Castrillón abre las aulas de Salinas para formar a doce ayudantes de cocina para centros de mayores
La iniciativa incluye la acreditación oficial de manipulador de alimentos y se impartirá en Salinas entre septiembre y diciembre
C. G.
El Ayuntamiento de Castrillón ha abierto el periodo de inscripción para una nueva edición del curso de "Ayudante de cocina para colectividades", una propuesta formativa orientada de forma específica a la preparación para el trabajo en centros de mayores. La iniciativa está impulsada por la concejalía de Servicios Sociales en colaboración con la consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.
La formación cuenta con un total de 210 horas lectivas, divididas en 130 horas de enseñanza teórico-práctica y 80 horas de prácticas no laborales en empresas del sector. Dentro de la programación se contempla además la impartición del curso necesario para obtener el certificado oficial de manipulador de alimentos.
Las clases se desarrollarán en horario de mañana dentro del Aula Municipal de Cocina, ubicada en la localidad de Salinas. La previsión del calendario fija el arranque de las aulas para el 17 de septiembre y su finalización para el 2 de diciembre. Para garantizar una atención especializada, la convocatoria dispone de un límite máximo de doce plazas.
Las personas interesadas en optar a una de las vacantes pueden tramitar su solicitud entre el 1 y el 15 de septiembre, ambos días inclusive. Toda la información relativa a los requisitos de acceso y condiciones de participación se encuentra publicada en el portal web municipal del consistorio. De forma complementaria, el Centro Municipal de Servicios Sociales, situado en la calle Rey Pelayo número 27 de Piedras Blancas, atiende consultas presenciales y telefónicas a través del número 985530031.
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