El Lavadero de Llamas abre sus puertas a la música de Tangerine para estrenar el otoño en Pillarno

El emblemático Lavadero de Llamas de Pillarno se transformará este viernes en un escenario al aire libre para acoger el concierto de la joven banda asturiana Tangerine. A partir de las 19:00 horas y con entrada libre, la actuación marcará el inicio de la programación de otoño de Las Salguerinas, la iniciativa cultural promovida por la asociación de vecinos de la localidad. El evento pretende dinamizar este espacio etnográfico escondido en el monte, una estructura al aire libre que conserva intactas sus centenarias llábanas de piedra y en la que se pueden alojar más de cien personas.

La idea de utilizar el recinto como escenario surge de una competición vecinal organizada en San Juan, en la que se animó a engalanar los más de ocho lavaderos de la parroquia. "Pillarno es una parroquia grande con núcleos de población dispersos. Los vecinos presentaban una fotografía con el lavadero engalanado, les asignábamos un número y entraban en un sorteo", explica la presidenta. "El premio para la ganadora era hacer una actividad cultural en ese lavadero. De esta forma incentivamos la participación vecinal, descentralizamos las actividades del local social y damos visibilidad a un conjunto etnográfico. Cumplimos todas esas premisas", añade.

La cita musical contará además con un marcado sello local, ya que la vocalista Alba Suárez y el bajista Enol Gilsanz mantienen estrechos lazos personales y familiares con la zona. Esta cercanía refuerza el espíritu de un colectivo galardonado por su labor social, cuyos personajes tradicionales se han integrado en el imaginario del concejo y protagonizan cada Nochebuena una de las citas más esperadas del año.

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Con esta actuación, el colectivo reactiva su agenda tras el parón estival y abre una temporada que ya contempla un vermú musical en octubre y diversos talleres. "Tenemos programado un vermú musical para el mes de octubre y algunos talleres de telas enceradas y de yoga", adelanta Menéndez, quien destaca también los preparativos invernales: "Seguimos trabajando en 'Engalana La Quintana', donde hay unas cuantas mujeres haciendo ganchillo para adornar diferentes partes del pueblo en Navidad, y en la llegada de Las Salguerinas para el 24 de diciembre".