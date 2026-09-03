Luces, cámara y acción: Castrillón busca reparto juvenil para la campaña "Jóvenes que cuidan"

El Ayuntamiento de Castrillón, a través de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Familia, junto a La Cabina Producciones, convoca un casting este viernes 4 de septiembre a las 12.00 horas en el Local Juvenil de Piedras Blancas para seleccionar a los protagonistas de su próxima campaña audiovisual "Jóvenes que cuidan". Esta iniciativa nace con el objetivo de visibilizar la autonomía, la implicación social y el compromiso de la juventud local en las tareas de cuidado dentro de su comunidad.

La prueba de selección está orientada a chicos y chicas del concejo con ganas de vivir la experiencia de un rodaje profesional y divertido. En concreto, la producción busca incorporar a cinco actores de entre 12 y 17 años y a una actriz de entre 14 y 17 años para dar vida a los distintos personajes del proyecto. Las instalaciones del Local Juvenil, situadas en la calle Acebo número 5 de Piedras Blancas, acogerán el encuentro presencial a partir de las 12.00 horas.

Noticias relacionadas

Quienes deseen formar parte del proceso pueden completar previamente su inscripción a través del formulario en línea facilitado por la organización en sus canales oficiales. La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones como el Instituto Asturiano de la Mujer, el Principado de Asturias y el Ministerio de Igualdad en el marco del Plan Corresponsables, consolidando así un espacio de expresión audiovisual pensado por y para la juventud del municipio.