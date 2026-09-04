Cuatro décadas a pie de césped: Luis García, una vida por y para el Hispano de Castrillón

El fútbol modesto no se sostiene sobre fichajes millonarios ni focos mediáticos, sino sobre la espalda de personas que entregan su vida a un escudo sin pedir nada a cambio. La historia de Luis Fernando García en el Club Deportivo Hispano de Castrillón es la radiografía exacta de esa devoción silenciosa. Tras confirmarse su continuidad como delegado del primer equipo por una temporada más, García encara un nuevo curso al pie del cañón en Piedras Blancas. Son más de cuatro décadas de vínculo con la entidad deportiva, un largo viaje iniciado en los años ochenta que lo convierte en la memoria viva de un club centenario.

Su llegada al banquillo responde a la improvisación y al romanticismo de una época donde las carencias se suplían con voluntad. "Empecé sobre el año 86, de casualidad, con Álvaro Bango. Yo estaba viendo el partido cerca de los banquillos y me dijeron que no había delegado. Como estaba adscrito como directivo, me cogieron sobre la marcha y hubo un sofocón terrible, porque tuvieron que explicármelo todo a pie de campo; yo no sabía cómo iba el tema", rememora sobre aquel debut en el que árbitro e incluso técnicos rivales le echaron una mano para rellenar las actas.

A partir de ese instante se fraguó un compromiso que solo se ha visto interrumpido por lapsos breves debido a diferencias puntuales con alguna directiva y motivos familiares. "Llevo años de continuo aquí. Son 40 años vinculados al Hispano", señala. Esta fidelidad le ha permitido ser testigo directo del paso de varias generaciones por el vestuario. "A Castro, padre del actual jugador, lo conocí en el año 77 cuando yo empezaba de delegado en el San Fernando y él jugaba en infantiles. Y ahora se da la circunstancia de que su hijo viene a jugar aquí con nosotros. Da gusto verlos por ahí porque te recuerda a cuando sus padres eran jóvenes".

Morriña del fútbol de barro

Esa perspectiva temporal le permite analizar con nostalgia la transformación de la infraestructura y el ambiente deportivo en Castrillón. García muestra añoranza por el antiguo campo de Ferrota, cuando la superficie era de hierba natural y el clima asturiano convertía el terreno de juego en un fortín de barro. "Yo lo echo mucho de menos. El barro era el barro. El ambiente de tener a la gente encima de ti, detrás del banquillo chillando y metiendo presión al árbitro y a los contrarios, animaba mucho más a los jugadores. Ahora con el césped sintético la gente está arriba, más separada. Antes veníamos catorce o dieciséis socios a pintar, a hacer trabajos de albañilería o a reparar el campo. Era algo mucho más familiar".

En aquellos años dorados, el Hispano militaba con asiduidad en la Tercera División, compitiendo en el grupo de Santander y disputando liguillas de ascenso a Segunda B. En la retina del histórico delegado permanecen grabadas las visitas a Logroño, donde coincidió con un técnico carismático como David Vidal, las eliminatorias de Copa del Rey ante el San Roque de Lepe o los duelos frente a filiales de prestigio como el Real Madrid C. "De aquel partido en la ciudad deportiva recuerdo que nos perdimos por la Castellana, perdimos el autocar y tuvimos que bajar corriendo a calentar para jugar inmediatamente. Y aun así dimos guerra, perdimos 2-1 a última hora", rememora con una sonrisa. Eran tiempos en los que Castrillón recibía durante las pretemporadas a equipos de la máxima categoría como el Tenerife, el Rayo Vallecano o el Albacete: "Los críos venían al campo a ver a los jugadores de Primera División y les pedían autógrafos. Era algo muy prestoso".

Tutor, gestor y nueva relación arbitral

Con el paso de las décadas, la figura del delegado ha mantenido su importancia reglamentaria, aunque el componente humano se haya enfriado. Para García, la labor va mucho más allá de presentar las fichas al árbitro antes del pitido inicial. "Eres el responsable del equipo ante el árbitro. Si hay un viaje, el que manda ahí eres tú. Si falta un jugador, tú eres el responsable. Eres como un tutor con los chavales. Mi función es apoyar al cuerpo técnico en todo lo que pueda y, si surge algún problema, solucionarlo junto a los compañeros". Sin embargo, echa en falta la cercanía que existía antaño con los colegiados. "Antes tenía mejor relación con los árbitros que ahora. Aunque discutieras durante los noventa minutos, luego ibas y te tomabas algo con ellos. Ahora no hay eso, es todo mucho más formal y te marcan más el territorio".

Radiografía al vestuario y análisis de la categoría

Pese al paso del tiempo y las vicisitudes del fútbol modesto —donde reclama de forma crítica mayor apoyo de las federaciones para los clubes con cantera que sostienen la base—, la motivación del experimentado dirigente se mantiene intacta. Tras el amargo desenlace del curso pasado, cuando el ascenso se escapó en el tramo decisivo, García tiene clara su radiografía de la temporada: "La primera vuelta fue top, teníamos casi seguro el ascenso, pero en la segunda sufrimos muchas sanciones y lesiones. No nos entraba la primera ocasión y luego teníamos fallos defensivos donde encajábamos muchos goles. Este año hay que reforzar la defensa y procurar traer gente arriba para aguantar toda la temporada, no solo una vuelta", comenta.

La exigencia para este nuevo ejercicio no será menor en una categoría repleta de proyectos ambiciosos. El delegado es consciente de la dureza de la competición que les espera. "Hay equipos muy potentes por el ascenso como el Tuilla, el Candás, el Navarro o el Ribadesella, además de la típica sorpresa que siempre sale a lo largo del año".

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Lealtad al banquillo y la ilusión intacta

Hace tan solo unas semanas, sus propios allegados y antiguos jugadores llegaron a prepararle una comida sorpresa convencidos de que meditaba dar un paso al lado. Un malentendido que él mismo se encarga de disipar con rotundidad: "Me preguntaron si lo iba a dejar, pero a Gorriti y al club no los dejo solos. Mientras siga el míster, yo continuaré aquí porque somos muy amigos". Con la pretemporada ya en marcha, los primeros entrenamientos completados y la nueva equipación a punto, García volverá a ocupar su sitio en el banquillo para perseguir el sueño de devolver al Hispano al lugar que le corresponde por historia.