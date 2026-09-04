Un incendio durante la madrugada calcina un restaurante abandonado en Arnao

Un incendio en plena madrugada ha afectado el edificio de la antigua sidrería El Yantar de Toni, un inmueble de dos alturas situado en el número 1 de la calle Rafael Alberti, en Arnao. Pese a la intensidad de las llamas, que llegaron a amenazar a una vivienda anexa, no se registraron heridos.

Las alarmas saltaron a las 03.29 horas, momento en el que el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el primer aviso, según detallaron fuentes del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Hasta la zona se desplazaron de inmediato los Bomberos con base en Avilés, quienes se encargaron de acordonar la zona para frenar el avance de la llamarada. Gracias a la rápida intervención de los equipos de extinción, el fuego quedó plenamente controlado a las 04.44 horas, logrando proteger el inmueble adosado. Finalmente, el incendio quedó sofocado a las 06.30 horas, momento en que las dotaciones regresaron a su base.

El inmueble calcinado era una edificación antigua que presentaba una estructura con cubierta de madera, la cual acabó colapsando. Según explicó la Policía Local de Castrillón, el local se encontraba deshabitado y en un estado medio ruinoso tras llevar cerca de cuatro años cerrado al público, lo que evitó males mayores al no haber ninguna persona en su interior en el momento del suceso.

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Por el momento se desconocen las causas exactas que desencadenaron el incendio en la antigua sidrería. Tal como indicaron desde el cuerpo policial, los Bomberos de Asturias se encargan actualmente de realizar una valoración técnica para esclarecer el origen del fuego.