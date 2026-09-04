Rock con raíces en el Lavadero de Llamas: un centenar de vecinos de Pillarno disfrutan de su patrimonio natural con ritmo local

Luces cálidas colgadas entre las ramas, adornos de ganchillo a todo color y el murmullo de familias acomodándose sobre mantas en el suelo. El lavadero de Llamas, en Romadorio, se transformó este viernes en una suerte de "jardín encantado" en plena naturaleza para acoger el concierto al aire libre de la joven banda "Tangerine". Entre familias, mascotas, un improvisado puesto de sidra y cerveza bien fría y un centenar de asistentes, la música en directo marcó el inicio de la programación de otoño de Las Salguerinas, la iniciativa cultural impulsada por la asociación de vecinos de Pillarno.

La cita no solo llenó de vida un enclave de fantasía, sino que sirvió para reivindicar el orgullo de pueblo. "Es importante caleyar nuestro pueblo y dar aprecio al lugar donde vivimos", apeló Mónica Menéndez, presidenta del colectivo vecinal, al arrancar la jornada. Tal y como explicó, para sacar adelante la celebración hubo semanas de preparación coordinadas a través de un grupo de WhatsApp de 25 personas. El trabajo codo con codo entre la junta y las propias vecinas del pueblo, que cuidan el espacio durante todo el año, garantizó la limpieza del lugar. "Sentimos emoción y orgullo porque somos como una familia", destacó Menéndez.

Sobre un escenario improvisado, con un fondo arbolado, la actuación de Tangerine cobró un significado especial por el arraigo de la formación con la parroquia. Nacidos en 2024, el grupo integrado por Guillermo Barrio, Adrián Romero, Alba Suárez y Enol Gilsanz ofreció un directo cargado de energía en un escenario nada habitual. Para Gilsanz, vecino del Alto del Barrero, la experiencia superó cualquier expectativa. "Imaginaba que algún día acabaría tocando en Pillarno, pero no en este lavadero. Es mucho mejor tocar aquí que en un bar de otro sitio porque es mi pueblo", reconoció el joven músico. Por su parte, Suárez, cuya familia reside en El Cuadro, celebró la magia del entorno en su primera actuación en pleno bosque. "Es un doble orgullo tener a un grupo de rock joven con raíces aquí. Son un ejemplo para darle paso a la juventud", añadió la presidenta de la asociación.

El evento sirvió además para visibilizar el relevo generacional que empuja desde la base del tejido asociativo. Un grupo de voluntarias de entre 10 y 20 años se hizo cargo de la cartelería, la señalización para los visitantes y el puesto de merchandising con las sudaderas oficiales de Las Salguerinas. Adela Díaz, de 18 años, resumió la ilusión de esta joven "cantera" al asumir la organización junto a sus compañeras. "La asociación lleva muchos años y ser el relevo de todos los que han ido antes es muy guay", afirmó Díaz, quien defiende con rotundidad su apuesta por el entorno rural frente a la ciudad: "A mí me encanta mi pueblo, es lo mejor y me quedo aquí".

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La exitosa convocatoria en Romadorio consolidó el modelo de descentralización cultural de Pillarno, una idea nacida originariamente del concurso de engalanamiento de lavaderos durante las fiestas de San Juan. Con este concierto como carta de presentación, la asociación de vecinos arrancó una temporada de otoño e invierno que incluirá un vermú musical en octubre, talleres de yoga y telas enceradas, y la confección de adornos de ganchillo dentro del proyecto "Engalana la quintana", todo como antesala de la esperada llegada de Las Salguerinas cada 24 de diciembre.