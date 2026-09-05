El zinc se dispara, pero Azsa afronta márgenes más estrechos y ajusta su estructura

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa), que se dedica a refinar mineral de zinc en su planta de San Juan de Nieva, en Castrillón, inicia el curso con una situación que los analistas califican como «aparentemente contradictoria». Y es que la cotización del producto final en la London Metal Exchange (LME) –la Bolsa de Metales de Londres– se encuentra estos días en uno de los niveles más altos de los últimos cuatro años y, a la vez, existe un acuerdo entre la mayoría sindical y la compañía para ajustar la estructura, es decir, para despedir a una treintena de jefes fuera de convenio, un expediente de regulación de empleo (ERE) que la dirección de la empresa justificó por causas organizativas.

En paralelo a todo esto, la refinadora castrillonense se encuentra en medio de una batalla internacional en el sector: falta concentrado de zinc. Este concentrado es la materia prima principal –contiene zinc, pero también plomo, plata, oro, níquel y, como desecho, cadmio– para la fabricación de lingotes de zinc. Se da la circunstancia de que hace algunos meses ha empezado a crecer la competencia entre las empresas del sector en el mundo, es decir, como hay más fábricas demandantes de este tipo de materia, se reducen los márgenes de transformación.

Una parte del negocio de Asturiana de Zinc está en el refinado del mineral que llega en las mismas montañas que el óxido de zinc: la mina extrae el concentrado, lo entrega a una fundidora como San Juan de Nieva y esta lo procesa. Por ese trabajo, que se llama maquila, la fundidora cobra una tarifa determinada por tonelada. La maquila, en el argot industrial, son los «treatment charges» (TC). Cuando hay abundancia de mineral, las refinadoras pueden exigir TC elevados. Cuando escasea, ocurre lo contrario.

En 2026 los TC están siendo bajos, incluso negativos en determinadas operaciones del mercado chino, según señalan analistas de la agencia Reuters. A esta situación se añade el hecho de que la organización International Lead and Zinc Study Group destaque que la escasa disponibilidad de concentrado está limitando la producción de algunas refinadoras europeas, un problema que se agrava cuando se suman los elevados costes energéticos. O algo peor: su reducida tensión. En Asturias esto se ha empezado a solventar con el inicio de las obras en el Anillo Eléctrico Central. El mallado que reclama la gran industria de la comarca de Avilés y la vinculada al puerto de Gijón no responde, sin embargo, todavía a los requerimientos de las empresas.

Todo esto significa que Asturiana de Zinc puede vender el zinc refinado a precios muy altos y, sin embargo, sufrir presión sobre sus márgenes.

La última fotografía económica completa disponible de Azsa corresponde a 2024. La compañía obtuvo entonces un beneficio neto de 51,9 millones de euros, prácticamente igual al de 2023. Sin embargo, aparecen señales de deterioro en la actividad: la facturación cayó un 15%, hasta 416,4 millones, y el resultado de explotación descendió aproximadamente un 23%, desde 70,9 hasta 54,6 millones.

La fábrica de San Juan de Nieva produjo en 2024 más de medio millón de toneladas de zinc vendible, unas 5.500 toneladas menos que el año anterior. La propia Azsa atribuyó parte de esa reducción a los altos precios de la electricidad y a tres episodios de interrumpibilidad solicitados por Red Eléctrica. Al mismo tiempo, San Juan de Nieva aumentó hasta el 24% la proporción de zinc obtenida a partir de materiales secundarios, dentro de su estrategia de circularidad.

Sobre esta realidad industrial se superpone ahora la reorganización laboral: dos ERE, el primero asociado a la ampliación de la producción y el segundo a la reducción del personal de estructura. En el primero están afectadas 95 personas antes de 2030. Al segundo se adhirieron 30 trabajadores. La empresa lo justificó por la necesidad de garantizar la sostenibilidad futura del proyecto industrial.

O sea, la electricidad condiciona directamente la producción; obtener concentrado resulta más competitivo; los ingresos que las refinadoras obtienen por transformar ese mineral se han estrechado y Glencore está reduciendo costes y estructuras. En ese escenario, el zinc puede cotizar por encima de los 4.000 dólares y, simultáneamente, Azsa considerar necesario adelgazar su organización.

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La conclusión es que el elevado precio actual del zinc beneficia el valor del producto que sale de San Juan de Nieva, pero no elimina los problemas de competitividad de la fábrica. El indicador decisivo para evaluar el futuro de Asturiana de Zinc no será únicamente a cuánto cotiza una tonelada de zinc en Londres, sino cuánto margen obtiene la planta por producirla después de pagar materia prima, energía, personal y demás costes industriales.