La élite asturiana del tiro gomero se reúne en Castrillón para el campeonato regional

El eco seco de las gomas al tensarse y romper el aire resonó este sábado en el polideportivo de Piedras Blancas. No hay grandes presupuestos ni focos de televisión, pero sí una precisión milimétrica y el orgullo de sostener una tradición que se resiste a desaparecer. El Campeonato de Asturias de tiro gomero reunió a una veintena de participantes en una jornada de ambiente distendido que combinó la competición por equipos por la mañana con la prueba de precisión, la estrella de la modalidad, por la tarde.

Entre los tiradores sobresalió la figura de José Antonio Basanta, actual campeón de España tras su reciente victoria en Pedroche. Miembro de la peña Gomero Castrillón, Basanta rememora aquel triunfo como un instante mágico donde todo encajó. "Me cogió en el día exacto, en el sitio idóneo. Hay que tener un pelín de suerte y me salió así", explica sobre una hazaña que permite a su club soñar con organizar la próxima cita nacional, aunque el camino financiero no resulte sencillo. Sin embargo, Basanta también alude a las grandes dificultades: el dinero. Tal y como explica, la peña castrillonense busca activamente patrocinadores e implicación para financiar un evento de este calibre, una barrera habitual en un deporte donde casi todo "sale del bolsillo" del tirador.

Un tirador, preparándose antes de competir. / Christian García

Detrás de cada disparo hay una disciplina que exige una dedicación casi obsesiva. Blanca Isabel Fleitas, que empezó en este mundo hace apenas un año impulsada por su hermano mayor, sabe bien lo que cuesta dominar la empuñadura. "Me costó tres meses ver la luz. Lo más complicado fue la concentración y adaptarme al sistema, requiere muchas horas", confiesa tras haberse quedado muy cerca de colarse en la final del último torneo estatal.

Esa misma constancia es la que define la trayectoria de Belén Nicieza, secretaria del Club Deportivo Gómeros de Gijón. Tras casi una década vinculada a este deporte, acumula un currículo envidiable que incluye varios títulos nacionales, dos subcampeonatos de Europa y la experiencia de haber disputado el Mundial de Shanghái. Frente a la tensión de la alta competición, Nicieza prefiere encarar cada tirada desde el disfrute personal más allá de los resultados. "Lo importante es que hay un buen grupo, te diviertes y viajas de vez en cuando", asegura sobre el espíritu de camaradería que sostiene a los tiradores.

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La cita de Piedras Blancas sirvió de escala antes del gran reto del año: el Campeonato del Mundo que se disputará en octubre en Cuenca. Allí volverán a verse las caras con la élite internacional, impulsados por la simple pasión de juntarse, viajar y mantener con vida esta tradición.