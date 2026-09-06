Castrillón se calza las botas: de Piedras Blancas a la fiesta de San Adriano

Los aficionados a la naturaleza y a las caminatas al aire libre tienen una cita ineludible este martes, 8 de septiembre, para explorar las bellezas del concejo. El colectivo Castrillón Senderismo ha organizado la "Ruta de los Romeros", una marcha popular totalmente gratuita y abierta al público sin necesidad de realizar ninguna inscripción previa, ideal para disfrutar del entorno local en comunidad.

El punto de encuentro fijado por la organización será frente al Ayuntamiento de Castrillón, desde donde arrancará la marcha a las diez de la mañana. Los participantes partirán desde Piedras Blancas para incorporarse a un tramo del Camino de Santiago en dirección a la ermita de los Remedios. Desde allí, el itinerario continuará por el paraje de La Siega hasta alcanzar la ermita de San Adriano, que, además, celebra estos días sus fiestas.

El trayecto principal contará con el acompañamiento y las indicaciones de guías especializados a lo largo de 6,8 kilómetros hasta llegar a San Adriano. En ese punto, el grupo realizará una parada para almorzar en las mesas reservadas dentro de la carpa municipal, permitiendo un merecido descanso y un momento de convivencia entre los participantes. Esta actividad, además, se celebra aprovechando el día grande de la parroquia de San Adriano, y es que la llegada a la ermita se producirá aproximadamente a la misma hora que el inicio de la misa y posterior procesión con acompañamiento musical de la Banda de Gaitas de Castrillón.

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Tras la comida, la marcha emprenderá el regreso hacia Piedras Blancas para completar una distancia total de 10 kilómetros y un desnivel acumulado positivo de 247 metros. Aunque el trayecto de vuelta se completará de forma libre sin acompañamiento de guías, la organización dejará perfectamente señalizado el camino para asegurar que todos los participantes regresen al punto de origen sin contratiempos.