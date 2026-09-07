Castrillón reunirá a 300 jugadores en una doble jornada de baloncesto contra el cáncer infantil y el Síndrome de Malan

El deporte de Castrillón vuelve a volcarse con las enfermedades raras durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. La Hermandad de la Santa Cruz de Avilés y el Club Baloncesto Castrillón han presentado la tercera edición del Torneo Solidario de Baloncesto, una cita que tomará el polideportivo municipal de Piedras Blancas con un doble objetivo: visibilizar y recaudar fondos para la Asociación Síndrome de Malan y la Asociación Galván de familias con cáncer infantil.

La jornada del sábado arrancará a las 09.30 horas con una intensa actividad que se repartirá entre las pistas interiores y exteriores del recinto deportivo. El torneo de baloncesto base reunirá en categorías alevín, cadete y junior a unos 300 participantes distribuidos en más de una veintena de equipos de la comarca y del resto de Asturias. Además, las instalaciones acogerán un torneo 3x3 inclusivo en silla de ruedas en el que competirán deportistas con discapacidad junto a voluntarios del club castrillonense.

El colofón llegará el domingo a las 12.30 horas con un partido amistoso de pretemporada entre el Okticket Círculo Gijón Baloncesto y el Cantbasket 04 de Santander. El público podrá acceder mediante una entrada solidaria de 2 euros destinada íntegramente a ambas causas sociales, junto con el sorteo de abonos del conjunto gijonés.

Para las entidades beneficiarias, eventos como este suponen un respaldo vital tanto económico como de concienciación pública. Laura Villota, vocal de la Asociación Síndrome de Malan y madre de una niña de nueve años afectada por este trastorno genético de sobrecrecimiento —que provoca multidiscapacidad, afecciones cardíacas, problemas visuales o epilepsia—, remarca las trabas burocráticas y la escasez de apoyos escolares a las que se enfrentan a diario. “Es una gran gratitud que gente ajena al síndrome trabaje por nuestra causa, porque al ser una enfermedad de la que solo hay 19 casos detectados en España, lo primordial para nosotros es dar visibilidad”, señala Villota.

En esa misma línea, Víctor Laiz, coordinador de la asociación Galván en Castrillón, remarca la urgencia de financiar la investigación médica frente al cáncer infantil y recuerda que la respuesta de la comunidad educativa es "brutal" cuando un caso afecta de cerca a un colegio. “Desde la administración no se aporta para investigación y lo tenemos que conseguir todo nosotros por medio de las familias. Por eso eventos como este son vitales para financiar proyectos y ayudar económicamente a los padres en su día a día”, subraya Laiz.

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Por su parte, el presidente de la Hermandad de la Santa Cruz, Iván Álvarez, ha celebrado la consolidación del evento tras haber trasladado su sede a Castrillón respecto a ediciones anteriores. En palabras de la presidenta del C.B. Castrillón, Carolina Vaquero, el esfuerzo logístico queda totalmente recompensado al tratarse de una causa benéfica que une al deporte con el tejido asociativo. Finalmente, la concejala de Deportes de Castrillón, Marian Carbajal, ha reafirmado el compromiso municipal para ceder las instalaciones y sumar apoyos en favor de las personas afectadas.