Una compra en una tienda de lencería de Castrillón se convierte en un viaje de 2.500 euros
Marta María Conde recibió este lunes el premio tras resultar agraciada en una iniciativa impulsada por CastriCom que reunió a 51 negocios del concejo durante el mes de agosto
Lo que empezó como una compra más terminó con una sorpresa de 2.500 euros. Marta María Conde fue la ganadora de la campaña "Cumple tu sueño con Castricom" gracias a una adquisición realizada en Lencería Zita, establecimiento en el que este lunes recibió el cheque que le permitirá disfrutar de un viaje valorado en esa cantidad.
La entrega tuvo lugar en la propia tienda y reunió a la premiada con las trabajadoras Rocío López y Zita Esteves y con Marga López, presidenta de Castricom. El acto sirvió además para poner el broche a una promoción con la que la asociación quiso premiar la fidelidad de los clientes y dar un impulso a las compras en los establecimientos del concejo.
La campaña se desarrolló entre el 10 y el 23 de agosto y contó con 51 comercios participantes. Para entrar en el sorteo era necesario efectuar una compra mínima de 15 euros en negocios de hostelería, fruterías, loterías, expendedurías, peluquerías, reparación de calzado y papelerías, mientras que en el resto de establecimientos adheridos el gasto requerido era de 30 euros.
Los negocios participantes estuvieron identificados con la imagen de la iniciativa y dispusieron de un código QR con acceso a las condiciones y al listado de establecimientos adheridos. Castricom buscó así convertir una compra habitual en un aliciente extra para consumir en el comercio de proximidad, una apuesta que en esta ocasión acabó premiando a una clienta de Lencería Zita con el viaje de sus sueños.
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