Memoria viva en San Adriano: la parroquia rinde tributo a sus "güelos"

San Adriano vivió este lunes el momento más emotivo de sus recién inaugurados festejos patronales con la entrega de los galardones al Güelo y la Güela de 2026. Pasadas las siete de la tarde, el prao de la fiesta de la parroquia acogió la distinción que la comisión rinde año a año los residentes más longevos de la parroquia y que en esta ocasión recayó en Atilano Menéndez y Margarita Menéndez, dos figuras de profunda huella en la comunidad.

Atilano Menéndez, a sus 86 años, acudió en persona a recoger su galardón junto a su hijo y rodeado del cariño constante de sus vecinos. Conocido entre sus vecinos como un "paisano muy alegre que siempre tiene una sonrisa", el homenajeado portaba con orgullo ser el vecino más longevo de la parroquia tras dedicar toda su vida a la industria pesada en Asturiana de Zinc y en los astilleros Mefasa. "Fueron muchos años allí. Estuve en varias empresas que trabajaban para Asturiana de Zinc y a los astilleros me incorporé cuando fabricaban grandes yates", comentaba Menéndez mientras hacía memoria 60 años atrás. Sin una gran afición para el fútbol –"no me intereso especialmente por ningún equipo, echo un ojo a todos"– para el veterano estas fechas son sagradas: “Para mí son las mejores fiestas porque la gente se lo pasa genial, no busca follones y hay un respeto muy grande entre todos”.

Su gran seña de identidad en la parroquia, además, es la sidra que elabora en su propio llagar "mecanizado" que tiene casa, una pasión que nació casi por casualidad junto a su amigo Arturo "el de la casería". “Empecé a hacer botellas con él y luego ya compré las cosas para hacerlo yo solo”, recordaba Menéndez sobre una afición que se convirtió en tradición personal. A sus 86 años, presumía con orgullo de su mayor hito en el llagar: "Llegué a mayar hasta 7.000 botellas de una masada”, comentó el Güelo del año, que quiso dejar claro que no piensa frenar: “Este año todavía tengo pensado hacer unas mil y pico”, aunque "hay que terminar las del año pasado.

Pese a lo esperado del acto, la fiesta no fue plena debido a la ausencia obligada de la Güela 2026, Margarita Menéndez, de 89 años y que lleva más de 60 en la parroquia. La homenajeada no pudo asistir al acto tras sufrir una inoportuna caída esa misma mañana por la que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario San Agustín de Avilés. En su lugar, el escenario dejó una emotiva estampa de unión familiar con la recogida del galardón a cargo de su nieta, Leticia González, y su bisnieta, Candela Benavides, representación viva de una saga de cinco hijos, cinco nietos y cuatro bisnietos.

"Grandes comidas"

“Le hacía muchísima ilusión venir porque ella siempre fue el núcleo de la familia y la que organizaba las grandes comidas de las fiestas”, explicaba su nieta, detallando que la lesión de su abuela "ha sido un susto", pero que "se está recuperando y está muy bien atendida". Emocionada, Leticia recordó que su abuela "lo es todo para mí, es la que me crió", rememorando los orígenes de la "matriarca" de la familia, que llegó desde Santander en los años 50 para trabajar en la mina de Arnao antes de casarse en 1960 y convertirse en el "motor de la casa", donde organizaba junto a sus hijas y nueras banquetes con entrantes, carne y pescado "como si todas las comidas familiares fueran Nochevieja".

El homenaje completaba una jornada que había comenzado a las cinco de la tarde con la diversión infantil de los hinchables y el toro mecánico, seguida a las seis por la Misa de los Enfermos en la capilla, acompañada por el Orfeón de Castrillón. Tras la entrega de premios a los mayores, el programa continuó a las siete de la tarde con el tradicional reparto del bollo y la botella de vino para los socios. La primera noche festiva enfilaría su recta final con el pase del grupo "Saoco" desde las 19.30 horas y la sesión nocturna con el DJ Jony Kandin a partir de las 23.00 horas.

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La celebración continuará este martes 8 de septiembre desde mediodía. A las 12.45 horas saldrá la misa solemne y la procesión acompañada por la Banda de Gaitas de Castrillón, dando paso a la sesión vermú de la una y media de la tarde con la orquesta "La Conexión". Tras la pausa musical de las 15.30 horas a cargo de DJ Abel SM, el tardeo regresará a las 17.00 horas con la misma orquesta, antes de dar paso a los platos fuertes del cartel: los conciertos de Lorca a las 18.00 horas y de Guaraná a las 19.30 horas. La fiesta cerrará a las 21.00 horas con una última sesión de DJ Abel SM, manteniendo activo un Punto Lila durante toda la tarde.