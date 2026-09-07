Tonificación en sala y más horarios: la propuesta deportiva de Castrillón para el curso 2026-2027, al detalle

El Patronato Municipal de Deportes de Castrillón (PMAD) ha hecho público el calendario de matriculación para las actividades deportivas de la temporada 2026-2027, cuyo inicio oficial está programado para el próximo 1 de octubre. La oferta de este año destaca por la incorporación de nuevos horarios y por la llegada de una modalidad de entrenamiento en grupos reducidos, la cual está pensada para optimizar la atención a los usuarios.

El proceso de inscripción se desarrollará de forma escalonada según la disciplina e instalación. Los cursos de natación iniciaron su periodo de renovación de plazas el 31 de agosto, mientras que los cambios por edad se tramitarán el jueves 10 de septiembre y el resto de modificaciones el viernes 11 de septiembre. Para las nuevas matrículas en la piscina municipal, el plazo comenzará el lunes 14 de septiembre a partir de las 09.00 horas.

Por su parte, los usuarios interesados en las disciplinas del Polideportivo de Piedras Blancas —como yoga, tonificación general, aeróbic, gerontogimnasia y gimnasia de mantenimiento— podrán formalizar su plaza a partir del jueves 17 de septiembre a las 09.00 horas en dicho recinto. Por otro lado, las plazas para pilates, ciclo indoor y la nueva modalidad de tonificación en sala se habilitarán el lunes 21 de septiembre en el complejo acuático, a partir de la misma hora.

Entre las principales novedades de este curso destaca la inclusión de tonificación en sala para grupos reducidos de hasta ocho personas, con sesiones de 50 minutos que se impartirán los lunes y miércoles o martes y jueves a las 08.10 horas en el gimnasio de la piscina. Asimismo, la programación suma grupos adicionales de pilates por la tarde a las 16.00 horas, una nueva sesión de yoga a las 13.00 horas con una duración adaptada de 60 minutos, y refuerzos en fitness acuático y tonificación en el polideportivo. Para consultar la parrilla horaria completa, el ayuntamiento mantiene habilitados los teléfonos de la piscina (985532011) y del polideportivo (985530653).

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Por otra parte, la reapertura de la piscina municipal tras el habitual parón estival llega acompañada de una profunda puesta a punto del complejo. El Ayuntamiento de Castrillón ha aprovechado este periodo de cierre para acometer diversas actuaciones de mejora e infraestructura en las instalaciones, entre las que destacan la renovación del pavimento antideslizante en la zona de la playa, el rejunteo del vaso de la piscina y la sustitución completa del material filtrante. Además, los trabajos han incluido la instalación de líneas de vida en la cubierta para reforzar la seguridad en las labores de mantenimiento y la puesta en marcha de un nuevo centro de transformación, intervenciones que garantizan una óptima calidad del servicio y de la seguridad para todos los usuarios.