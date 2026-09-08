Ni la lluvia frena la fiesta en San Adriano: sin procesión, pero con la carpa llena

La lluvia no entiende de calendarios ni de devociones. Este martes, el día grande de San Adriano -coincidiendo, como manda la tradición, con el Día de Asturias- prometía sacar a la calle a cientos de romeros en la popular procesión desde la parroquia hasta el prao de la fiesta. La realidad, en cambio, impuso el guion de los últimos tiempos: un aguacero traicionero obligó a cancelar la marcha con el patrón y terminó convirtiendo el campo en un barrizal, obligando a muchos de los asistentes a resguardarse bajo la carpa o -los menos atrevidos- a subirse al coche y volver a sus casas.

Sin procesión, los actos sacramentales se redujeron a una misa en honor a San Adriano y a la tradicional ofrenda y muestra de respeto al santo. "Es una pena que no pueda salir, pero esto es Asturias y siempre puede pasar", comentaban resignadas algunas vecinas, paraguas en mano, esperando hasta el último minuto un milagro meteorológico que no llegó. La información que llegaba desde el próximo Aeropuerto de Asturias, donde manejan unas precisas predicciones del tiempo, no daban margen a la duda: el riesgo de precipitaciones intensas se mantendría al menos hasta las once de la mañana, repitiendo exactamente la misma amarga escena del año pasado, cuando tampoco se pudo llevar a cabo la marcha por el pueblo.

Sin embargo, no fueron pocos los que aguantaron el chaparrón. Cuesta abajo, a mitad de la pendiente que lleva a la capilla, Purificación García, conocida como "Pura la avellanera", resistía impasible bajo una imponente sombrilla. A sus 88 años, flanqueada por dos cestas abarrotadas con el fruto traído de Villanueva, en Grado, es la memoria viva de la festividad. "Empecé a vender las avellanas con mi madre cuando era pequeña a los soldados que estaban en Grado. Y desde entonces, hasta hoy", rememoraba. Para ella, San Adriano es una parada obligada dentro de su ruta estival, que pasa por Solís (Corvera) y Guimarán (Carreño). "No se vende mucho, pero vengo por ver a la gente que conozco. Vienen de Piedras Blancas, de San Martín... Soy la única que queda, nadie quiere esto ya, pero estaré aquí hasta que el cuerpo aguante", lamentó la avellanera.

Escalada la pendiente y recorrido un breve camino, la enorme carpa instalada por la organización se convirtió en una trinchera contra el temporal. Dentro, el choque de vasos de sidra y el olor a tortilla tapaban el ruido del agua contra la lona. Emilio López, vecino de Raíces Nuevo, compartía mesa con una multitud que no paraba de crecer. "Empezamos viniendo mi mujer y yo hace cuatro años porque a ella le gusta mucho la fiesta, y ahora se nos ha ido de las manos", explicaba rodeado de su familia, con cuatro generaciones en torno a tortillas, empanadas y embutido.

Entre tanto, el verdadero jarro de agua fría llegó con la confirmación de la cancelación de la orquesta, por la imposibilidad de mantener los equipos alejados del agua. La decisión fue demoledora para algunos grupos, como el encabezado por Ovidio García, llegado desde la parroquia vecina de Santiago del Monte. "Hoy vinimos 40 amigos, aunque el año pasado llegamos a ser 70", señalaba el castrillonense, tras escanciar uno de los incontables culines de sidra del día: "Nosotros somos todos fiesteros y venimos sobre todo por el baile. Es un fastidio porque ya nos quedamos sin él, pero qué le vamos a hacer, habrá que confiar en que el año que viene el tiempo nos compense".

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Entre bocadillos, empanada, embutido y postres caseros, la jornada fue derivando en una romería techada e improvisada. Lorena Argüelles, llegada desde Piedras Blancas junto a un nutrido grupo de familiares, lo resumía con pragmatismo mientras contemplaba el paisaje gris tras la lona: "Si no estuviera esta carpa tan grande para estar techados, no habríamos venido, eso está claro. Pero bueno, al final es un Día de Asturias como manda la tradición: con un poquitín de lluvia y buena compañía". Y así, entre culines de sidra, y el golpear de la lluvia sobre la lona, San Adriano volvió a demostrar que no hay temporal capaz de deslucir las ganas de juntarse.