Carreras bajo la lluvia, ayuda de los abuelos y el "sablazo" de los libros de texto: el encaje de bolillos de las familias de Castrillón para la "vuelta al cole"

Desde las nueve de la mañana, un goteo constante de familias rompió la calma a las puertas del colegio José Luis García Rodríguez "Campiello", en Piedras Blancas. Abrazos de reencuentro, mochilas a estrenar y algún que otro bostezo disimulado acompañaron el arranque del nuevo curso escolar en Castrillón. En la puerta, más de un progenitor tuvo que dar el último empujón e incluso cruzar el umbral para acompañar a los más pequeños cuando la pereza se hacía fuerte. Justo antes de la hora de entrada oficial, a las nueve y media, un breve pero intenso chaparrón desató las carreras para evitar mojarse y obligó a agilizar el acceso al centro.

Superado el primer madrugón, el debate en la entrada viró de inmediato hacia la compleja logística del verano. La brecha entre las vacaciones escolares y las laborales vuelve a dejar un diagnóstico unánime entre las familias: la conciliación real no existe sin la red familiar. "La conciliación es mentira, la conciliación son los abuelos. Si no tienes familia, es imposible", afirmaba tajante Manuel Villar, para quien el verdadero alivio económico ante el inicio del curso llega desde el propio centro educativo: "Nosotros estamos en el banco de libros desde siempre", reconocía a las puertas del colegio sobre un recurso clave para afrontar la cuesta de septiembre mientras encaja los nuevos horarios con el paso de su hija mayor, Zoe, al instituto.

La misma dificultad para cuadrar la rutina la vivieron Rebeca Ibáñez y Jairo Barreiro al organizar a sus hijos Daniel y Alba. Con los campamentos descartados durante el verano por motivos laborales, los apoyos en casa volvieron a ser la única vía de escape para llegar a todo. "Tenía muchas ganas de volver a la rutina porque dos en casa para trabajar, bañar, comer, salir a pasear... La conciliación está fatal, si no es por los abuelos no haces nada", reconocía Ibáñez, quien recalcó además la importancia del apoyo escolar para esquivar la cuesta de septiembre: "Nosotros tiramos del banco de libros para conseguir el material y evitar un desembolso tan grande".

Y es que el gasto en libros y material escolar trajo de cabeza a las familias durante las últimas semanas, convirtiendo septiembre en una enorme cuesta que ascender. Con un gasto por alumno que puede superar los 200 euros en libros de texto, no son pocas las familias que recurren al banco de libros para reducir la factura en septiembre. Es el caso de Rodrigo San Pedro, quien se apoya de forma habitual en el préstamo escolar para esquivar el impacto económico. San pedro, al igual que la gran mayoría de familias presentes esta mañana, destacó la facilidad de encargo en las librerías de barrio y priorizó la alternativa pública frente al consumo desmedido. "Nosotros solemos utilizar el servicio de préstamo del colegio porque, aparte de ser más económico, todo lo que sea reusar y evitar consumir absurdamente es mucho mejor", explicaba a la entrada del colegio.

Libros asegurados para todo el alumnado

Frente a la escalada de precios, con tomos específicos rozando los 50 euros, el propio centro educativo castrillonense toma las riendas para amortiguar el golpe a las familias. A diferencia de otras escuelas donde en ocasiones son las propias asociaciones de familias las que gestionan el intercambio, en el Campiello es la propia dirección la que coordina directamente un banco de libros público financiado con fondos de la Consejería de Educación.

El director del centro, Francisco José Fernández, aclaró que de 3.º a 6.º de Primaria prestan las cinco asignaturas troncales a todo el alumnado matriculado, mientras que en los dos primeros cursos la dinámica es distinta. "En 1.º y 2.º todos los libros son material fungible, es decir, escriben en ellos y no se pueden reutilizar", detalló el director, que precisó que de 3.º en adelante el ahorro es "casi total" y las familias solo deben adquirir "cuadernillos puntuales como el de inglés".

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La clave del modelo radica en cómo se gestionan las ayudas para mantener este fondo común. En lugar de repartir dinero en efectivo a los hogares, la Consejería ingresa las partidas de las becas directamente al centro, lo que permite comprar ejemplares nuevos cada curso. "Gestionamos los recursos desde el colegio e intentamos que los libros en mejor estado o completamente nuevos, que compramos con los fondos de la Consejería, vayan destinados al alumnado con beca", explica el director sobre un criterio de equidad que garantiza libros a estrenar a las familias con menos recursos mientras asegura el préstamo de tomos reutilizados al resto de los estudiantes.