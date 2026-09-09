Huellas en la arena por una buena causa: Santa María del Mar organiza una marcha canina el 26 de septiembre
La entidad vecinal moviliza al pueblo en una caminata desde Las Chabolas con un itinerario litoral hacia el mar para recolectar comida destinada a refugios de animales
Los vecinos de Santa María del Mar tienen una cita marcada en rojo en el calendario para disfrutar de una tarde diferente al aire libre junto a sus mascotas. La asociación de vecinos ha convocado un paseo perruno solidario para el próximo sábado 26 de septiembre, una iniciativa orientada a compartir en comunidad, disfrutar del entorno natural y aportar un granito de arena por el bienestar animal.
La jornada arrancará a las cinco de la tarde en la sede de la propia entidad, ubicada en Las Chabolas, punto fijado como centro de encuentro e información para todos los asistentes. Desde allí se iniciará un recorrido que comenzará con un primer tramo por la zona urbana antes de tomar la senda costera en dirección al mar. Tras la caminata por el litoral, la comitiva llegará a la playa, donde se realizará una parada dedicada al descanso, las fotos de recuerdo y la convivencia entre los perros y sus dueños, para posteriormente emprender el camino de regreso al local.
Más allá de la caminata, el evento cuenta con un marcado fin benéfico centrado en una recogida solidaria de comida para mascotas. Todo el pienso que se logre recaudar durante la jornada irá destinado íntegramente a colaborar con el trabajo de diversas protectoras de animales locales. Para resolver cualquier duda o formalizar las inscripciones previa asistencia, la organización ha habilitado una vía de contacto directa a través de llamada telefónica o mensaje de WhatsApp en el número 618 978 463.
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