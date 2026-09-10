Castrillón ofrece 25 plazas gratuitas para obtener los permisos de conducir de coche y autobús

El Ayuntamiento de Castrillón ha puesto en marcha una nueva oportunidad para mejorar las perspectivas laborales en el concejo mediante la organización de dos cursos subvencionados para la obtención de permisos de conducción, destinados a facilitar la inserción en el mercado de trabajo a través de la Concejalía delegada especial de Servicios Sociales y Salud y con la colaboración de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Esta iniciativa municipal incluye dos convocatorias que abarcan tanto el carné de turismos como una formación especializada para el sector del transporte, cubriendo la mayor parte de los costes asociados a excepción del examen psicotécnico.

Por un lado, la primera de las propuestas se centra en el curso para la Obtención del Permiso de Conducir B, dotado con 15 plazas y estructurado en 60 horas de teoría y 25 clases prácticas por alumno, además de incluir los materiales didácticos y las primeras tasas de examen. Para poder acceder a esta formación, que prevé iniciar sus clases en el mes de octubre, los interesados deben cumplir con requisitos como encontrarse desempleados e inscritos en el SEPE o percibir un salario que no supere el Salario Mínimo Interprofesional estipulado en 1.221 euros mensuales, estar empadronados en el concejo, tener 18 años cumplidos o cumplirlos antes de que finalice 2026, y no haber participado en el mismo en más de una ocasión.

Por otro lado, el Consistorio ofrece también un curso específico para la Obtención del Permiso de Conducir D de autobús junto con el CAP Viajeros, respondiendo a la alta demanda y buenas expectativas de contratación del sector. Esta acción formativa, de la que se benefician 10 personas, consta de 140 horas de formación teórica grupal y 10 clases prácticas de autobús, incluyendo los materiales y las tasas iniciales de examen para ambos permisos. Los requisitos específicos para este itinerario exigen estar empadronado en Castrillón, poseer el carné B en vigor, tener una edad mínima de 24 años, y cumplir con la condición de desempleo o de un nivel salarial que en este caso no rebase el umbral de los 1.134 euros mensuales.

Las gestiones pueden realizarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento mediante certificado digital, DNI electrónico o Claveve, o bien de forma presencial en la Casa Consistorial en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde. En cuanto a la documentación exigida, es obligatorio adjuntar el DNI junto a la instancia, además de la última nómina disponible en el supuesto de encontrarse trabajando, sumando en el caso del permiso de autobús la aportación indispensable del carné B.

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La selección de los participantes se regirá por una fase de concurso que otorgará preferencia a colectivos prioritarios como los beneficiarios del Salario Social Básico o del Ingreso Mínimo Vital, usuarios de prestaciones de los Servicios Sociales, mujeres víctimas de violencia de género, parados de larga duración, así como los mayores de 45 años y los menores de 30. Para resolver cualquier incidencia o consulta adicional, el Ayuntamiento habilita el teléfono del Centro Municipal de Servicios Sociales de Castrillón, que es el 985530031.