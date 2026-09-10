Cuenta atrás para el cambio de ventanas del colegio Campiello de Piedras Blancas, por 272.000 euros

El colegio Maestro José Luis García Rodríguez "Campiello" de Piedras Blancas dejará atrás las corrientes de frío y los problemas de aislamiento que durante años han mermado la comodidad de sus aulas. La empresa R. Bayón Carpintería Metálica ha obtenido la mejor puntuación para hacerse con el contrato para la renovación integral de las ventanas y puertas del centro educativo castrillonense tras realizar una oferta de 272.181,03 euros, sobre un presupuesto de 309.578,50 euros.

El proyecto abordará una superficie de actuación de más de 831 metros cuadrados para poner fin a la obsolescencia de las actuales instalaciones. En la actualidad, el colegio cuenta con cerramientos de aluminio sencillo y cristales simples que carecen de rotura de puente térmico -la barrera que evita que el frío del exterior traspase al interior-, una deficiencia que repercute directamente en la estanqueidad, la eficiencia energética y el bienestar de los alumnos en espacios clave como el comedor, la biblioteca, el gimnasio y las propias aulas.

Para solucionar este problema, los trabajos contemplan el desmontaje manual de toda la carpintería antigua y su posterior sustitución por modernos conjuntos de PVC de cinco cámaras con refuerzos de acero. Estos nuevos elementos incluirán un doble acristalamiento aislante reforzado con gas argón en su cámara interior para garantizar una temperatura estable, además de vidrios de seguridad templados o laminados en las zonas de riesgo para cumplir estrictamente con la normativa vigente. La intervención también tendrá efecto en el aislamiento acústico y la renovación del aire mediante mecanismos que permiten abrir las ventanas de forma segura desde el interior.

A la licitación concurrieron en total cuatro empresas. Una de las propuestas tuvo que ser descartada por baja temeraria, mientras que el resto de propuestas quedaron por detrás de la opción mejor valorada. Esta propuesta destacó al comprometerse a reducir el plazo de ejecución a tres meses —frente a los cuatro estimados inicialmente— y ampliar un año el plazo de garantía.

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Dada la naturaleza del centro educativo, el calendario de obras se planificará de manera prioritaria durante los periodos vacacionales, evitando así cualquier tipo de interferencia con la actividad lectiva diaria. La intervención se completará con la instalación de puertas de evacuación dotadas de sistemas de apertura antipánico, la renovación de vierteaguas con pinturas impermeables y el repintado y acondicionamiento de los paramentos interiores afectados por la obra.