Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en su domicilio de Piedras Blancas

La Policía Local de Castrillón halló este jueves el cuerpo sin vida de un hombre en su domicilio de la calle Xabucu, en Piedras Blancas. Tal y como indicaron fuentes policiales, el aviso se recibió alrededor de las cinco de la tarde, momento en el que varios agentes acudieron al piso del fallecido. Aunque las primeras hipótesis policiales apuntan a un fallecimiento por causas naturales, por el momento se desconocen los motivos exactos del óbito. Al no certificarse la muerte in situ por parte de los servicios sanitarios, el cadáver fue trasladado directamente al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.