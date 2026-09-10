Matriculación estable y pleno en la Formación Profesional de Castrillón en un inicio de curso marcado por la falta de docentes en el centro rural

El nuevo año académico echa a andar en Castrillón bajo un escenario de estabilidad en las cifras de matriculación. Frente al declive demográfico, los centros educativos del municipio mantienen su volumen de alumnado. Las salidas asociadas al relevo generacional en las etapas iniciales se ven neutralizadas por el tirón de la enseñanza superior y la llegada de estudiantes procedentes de otras regiones o países.

En Piedras Blancas, el instituto Isla de la Deva ronda este curso los 1.400 matriculados. La demanda en sus ciclos formativos roza el lleno absoluto, con la perspectiva de agotar hasta la última vacante en los próximos días. A diferencia de lo que ocurre en otros recintos, estas instalaciones inician las clases con la plantilla de profesorado cubierta en su totalidad, lo que permite asegurar el funcionamiento lectivo normalizado desde la jornada inaugural.

La cara amarga del inicio escolar se localiza en el Colegio Rural Agrupado Castrillón-Illas, que da cobertura a La Callezuela, Naveces y Pillarno. Aunque mantiene la estabilidad en sus aulas con 116 estudiantes matriculados —31 en Naveces, 40 en Pillarno—, afronta un grave déficit de personal. Cinco de sus once tutorías arrancan el curso sin un docente asignado, una carencia que la dirección confía en subsanar en las próximas convocatorias. Esta escasez de docentes se suma al impacto derivado del reajuste del horario lectivo a 23 horas, una medida que ha reducido la disponibilidad de horas dedicadas a apoyos y refuerzos para distribuirlas entre el horario lectivo ordinario.

En el resto de los centros de educación primaria e infantil, la tónica general se sitúa en la continuidad. En Piedras Blancas, El Vallín alcanza los 265 alumnos y compensa las bajas con la incorporación de cinco estudiantes procedentes de fuera del Principado, mientras que en la educación infantil, El Carbayo cuelga el cartel de lleno completo con 52 alumnos distribuidos en cuatro aulas (8 en el tramo de 0-1 años, dos grupos de 13 y 18 en 1-2 años, y un aula mixta con 13 inscritos).

Por su parte, la enseñanza secundaria registra una sólida actividad en el instituto de Salinas, que alcanza los 273 estudiantes entre la ESO y Bachillerato —unos diez más que el curso pasado— con toda su plantilla docente ya incorporada. En Primaria, el Castillo Gauzón de Raíces Nuevo consolida su matrícula con 87 alumnos en sus listas. El comportamiento de las cifras se replica en el colegio José Luis García Rodríguez "Campiello", que mantiene sus 18 grupos y dos líneas por nivel a pesar de absorber el relevo de una promoción saliente de sexto curso especialmente numerosa, compuesta por 55 estudiantes frente a las 30 nuevas altas del tramo inicial.

Noticias relacionadas

El mapa educativo municipal se completa con la actividad continua en las escuelas infantiles de cero a tres años, cuyos procesos de admisión permanecen abiertos durante todo el año a la espera de incorporar a los nacidos en los meses de verano. El cómputo global excluye los datos de la escuela infantil Princesa Leonor, cuya dirección rehusó facilitar datos de matriculación "para no fomentar la competitividad en la educación pública", y del colegio de Salinas, tras no haber obtenido respuesta a los intentos de contacto.