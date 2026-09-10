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Rutas y ejercicio al aire libre en los parques de Castrillón para prevenir la soledad no deseada

La iniciativa municipal arranca el 14 de septiembre dirigida a mayores de 55 años, con sesiones semanales de sesenta minutos que combinan actividad física suave, paseos saludables y dinamización social de forma gratuita y sin inscripción previa en el punto de encuentro

Sesiones de ejercicio al aire libre en Avilés para mayores de 55 años.

Sesiones de ejercicio al aire libre en Avilés para mayores de 55 años. / Miki López

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Christian García

Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón pone en marcha a partir del próximo lunes 14 de septiembre la iniciativa "Muévete en los parques", una propuesta diseñada para mitigar la soledad no deseada y fomentar las relaciones sociales entre las personas mayores de 55 años mediante la práctica conjunta de actividad física en plena naturaleza.

La Concejalía de Servicios Sociales impulsa este proyecto bajo el marco de su estrategia contra el aislamiento social, apostando por dinamizar los espacios públicos del concejo de forma totalmente abierta y participativa. Las sesiones, que se prolongarán hasta el próximo 9 de octubre, estarán coordinadas por un monitor deportivo especializado y tendrán una duración de 60 minutos, combinando ejercicios de intensidad suave con paseos saludables adaptados a todos los ritmos y capacidades.

Para facilitar la participación de la ciudadanía sin trámites burocráticos previos, la organización ha dispuesto que la inscripción se realice directamente con el monitor en el propio punto de encuentro antes del inicio de cada sesión, orientada a grupos de hasta veinte personas para garantizar un trato cercano y personalizado.

El programa se desplegará de forma descentralizada a lo largo de toda la semana para cubrir diferentes parroquias, a las 11.00 y las 12.00 horas. Durante las jornadas de lunes y miércoles, los encuentros se desarrollarán de manera simultánea en los parques de la Deva de Salinas y de Raíces.

Las actividades continuarán los martes y jueves en el parque de La Libertad en Piedras Blancas y al área recreativa situada junto al camping en Santa María del Mar. Finalmente, el cierre semanal tendrá lugar los viernes con sesiones en el parque infantil de Pillarno y en el parque infantil de la Llordal en San Miguel de Quiloño.

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Se aconseja acudir a las sesiones con ropa y calzado cómodo, llevar una botella de agua para la hidratación y, sobre todo, muchas ganas de compartir la experiencia y disfrutar del entorno en buena compañía.

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