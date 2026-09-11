Castrillón aprueba obras para eliminar barreras arquitectónicas en Piedras Blancas y concede 3.500 euros en ayudas a familias con dificultades económicas

La Junta de Gobierno Local de Castrillón dio este viernes luz verde a varias actuaciones en materia urbanística y social, entre las que destaca la eliminación de barreras arquitectónicas en un edificio de Piedras Blancas y la concesión de 3.500 euros en ayudas a familias con menores a cargo que atraviesan dificultades económicas. Los acuerdos fueron adoptados durante la sesión ordinaria presidida por el alcalde, Eloy Alonso, en la que también se aprobaron diferentes licencias para obras en viviendas del concejo.

Una de las principales actuaciones se llevará a cabo en un inmueble de la calle Ramiro I, en Piedras Blancas, cuya comunidad de propietarios invertirá 68.975,60 euros en sustituir el ascensor y mejorar la accesibilidad. El proyecto, con un plazo previsto de cinco meses, incluye rebajar el acceso al elevador hasta la cota cero, construir una rampa e instalar una puerta automática, además de cambiar el propio equipo.

La Junta de Gobierno también autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar en Las Vallinas, en Arancés, además del cierre de la finca, con un presupuesto de 168.000 euros. Vinculada a esta actuación, el Ayuntamiento aceptó gratuitamente la cesión de 47,77 metros cuadrados de terreno, que se incorporarán al patrimonio municipal de dominio público para formar parte del viario local. A ello se suma una licencia para acometer la reforma del baño y la sustitución del mobiliario de cocina de una vivienda de la calle La Colonia, en Salinas, con una inversión de 2.200 euros.

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En materia social, el gobierno municipal aprobó cinco nuevas ayudas dentro del Programa de apoyo a familias con menores a cargo 2026, destinadas a hogares en situación de dificultad económica. Cada beneficiario recibirá 700 euros, hasta alcanzar una cuantía conjunta de 3.500 euros, para contribuir a cubrir necesidades básicas. La sesión sirvió además para formalizar la concesión y renovación de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, después de los correspondientes dictámenes favorables emitidos por el Centro de Valoración de Avilés.